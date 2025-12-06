李安後第一人！台片《左撇子女孩》殺進「國家評論協會獎」　李奧納多強勢封帝

記者蕭采薇／綜合報導

被視為奧斯卡金像獎重要風向球的美國「國家評論協會獎」（National Board of Review, NBR），於當地時間5日公佈得獎名單。由鄒時擎執導的台灣電影《左撇子女孩》，強勢入選「年度五大國際影片」，這也是繼國際大導李安之後，睽違多年再有台灣電影獲此殊榮。

▲《左撇子女孩》入選國家評論協會獎「年度五大國際影片」。（圖／光年映畫提供）

而備受矚目的「最佳男主角」，則由好萊塢巨星李奧納多迪卡皮歐（Leonardo DiCaprio）以《一戰再戰》拿下，為他的奧斯卡之路再添籌碼。

國家評論協會獎創立於1909年，是美國歷史最悠久的影評人獎項之一，其「五大國際影片」名單向來競爭激烈。過去台灣電影僅有導演李安的作品曾三度入選，分別是1994年的《飲食男女》、2000年的《臥虎藏龍》以及2007年的《色，戒》。

▲《左撇子女孩》入選國家評論協會獎「年度五大國際影片」。（圖／光年映畫提供）

此次《左撇子女孩》能殺出重圍，不僅象徵台灣新生代導演的實力備受國際肯定，更寫下了台灣電影在該獎項的新紀錄。本屆與《左撇子女孩》一同入選的還有冰島電影《愛依然在》（Touch）、巴西片《這不只是個間諜故事》、挪威強片《情感的價值》（Sentimental Value）以及西班牙驚悚片《穿越地獄之門》。

在個人獎項方面，競爭同樣白熱化。最終由李奧納多迪卡皮歐憑藉與名導保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）合作的新作，奪下「最佳男主角」寶座。

▲李奧納多迪卡皮歐憑藉《一戰再戰》拿下「國家評論協會獎」影帝。（圖／華納提供）

李奧納多在《一戰再戰》演活「遜咖老爸」捨命救女的動人故事，擊敗多位勁敵。國家評論協會獎向來被視為奧斯卡前哨戰的關鍵指標，李奧納多此次封帝，也讓他問鼎2026年奧斯卡影帝的呼聲水漲船高，正式宣告獎季大戰開打。