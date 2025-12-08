《換乘戀愛4》兩任前男友嚇到太妍　喊話「怎不邀我」引爆粉絲們期待

文／妞新聞

受封「戀綜天花板」的韓國人氣戀愛實境秀《換乘戀愛》系列第四季，自今年10月開播以來話題度超火爆，前任CP修羅場、嘉賓精彩名場面狂出，甚至還出現前所未見的「2任Ｘ」超反轉發展，「前任情人VS新曖昧對象」已經夠尷尬了！居然還找2個前男友出演，讓網友們傻眼留言：「是什麼狗血鄉土劇？」

《換乘戀愛4》出現Jennie？

少女時代太妍也喊：怎不邀我

《換乘戀愛4》的抓馬劇情走向加上慢節奏剪輯，引起不少負面評價，不過製作組似乎想力挽狂瀾，近日宣佈邀請BLACKPINK成員「Jennie」上節目，她將擔綱特別嘉賓首度參加戀愛實境秀，消息一出果然再度掀起高度關注，沒想到另一位KPOP女神也有意願上節目？

▲太妍。（圖／IG@taeyeon_ss）

少女時代隊長「金太妍（Taeyeon）」在12月1日發行出道十週年紀念精選輯《Panorama : The Best of TAEYEON》回歸，在與粉絲交流的線上聊天室中，也提起了《換乘戀愛4》，精靈女王表示自己「也被出現兩個X的操作嚇到了！」但下一句話鋒一轉，居然講出：「我也唱了『2 X』換乘怎麼沒邀請我？」

▲太妍玩「同音梗玩笑話」。（圖／daum）

原來太妍是指在2023年推出的人氣歌曲〈To.X〉，To. X與兩個X發音一樣，超有SENSE的回應讓大批粉絲噴笑，雖然只是「同音梗玩笑話」，但也引爆粉絲們期待，不只敲碗太妍能繼Jennie後擔綱嘉賓出演，還許願唱一下節目O.S.T！

