白安「性感小背心」揪歌迷野餐！　吐「年紀漸長」真實轉變

記者翁子涵／台北報導

白安日前發行新專輯《星期八》，昨（4日）特別在高雄流行音樂中心珊瑚礁群好望角舉辦「路邊野餐 港邊吹風 Ver.」限定簽票會，一開唱便脫下外套，穿著夏日感十足的露肩背心登台，白安一連獻唱六首歌曲〈星期八〉、〈不聽〉、〈路邊野餐〉、〈Bird〉、〈我把你留在去年〉、〈白熱化〉，帶領歌迷走進屬於《星期八》的音樂世界，與大家一起在港邊的微風中，舒服自在地搖晃身體、拍手互動。

白安也關心大家跨年時是否有許下新的願望，她分享自己的想法：「有時候願望其實放在心裡就好，不用告訴太多人，一點一點澆灌，它就會慢慢長成一棵很大的樹。」白安也向現場歌迷送上祝福，希望大家身體健康、萬事如意、事事順心。

她坦言，隨著年紀漸長，才發現「順心」其實並不容易：「小時候以為順心很簡單，長大後才知道，有時候順了自己的心，可能就不順別人的心，這是一門很高深的學問！」最後她也不忘再度叮嚀，最重要的還是健康與平安，祝福大家在新的一年都能好好生活。



除了持續創作、發行音樂作品外，白安近期也嘗試化身DJ播歌、錄製Podcast節目等不同形式與大家見面，展現更多元的樣貌。許多歌迷也敲碗，希望白安能到更多地方播歌與大家分享音樂，她則笑回：「也許可以，但先等我高雄演唱會之後！」並邀請大家先來到演唱會，之後就會有更多機會與大家在不同的表演中見面。

此外，白安也透露，前陣子因與宇宙人小玉各自忙碌，暫時沒有時間一起錄製《一個路人經過》Podcast節目，但她也透露1月將重啟錄音。白安分享道：「Podcast就很像日記，我們只是改用語音的方式記錄生活；覺得有些事情很有趣就想分享給聽眾朋友，就算大家的工作都不太一樣，但我們的喜怒哀樂跟大家都不會差太遠！」白安將持續用自己的方式，陪伴大家走進新的一年。