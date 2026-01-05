ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
黃鐙輝「皮質醇失調」被醫警告：會死掉　扛5000萬房貸…1症狀嚇壞

記者黃庠棻／台北報導

台劇《九如一家人》由黃鐙輝主演，他飾演的楊九如師兄因為吸毒入獄，出獄後奮發向上，發願要陪伴更生人，該劇由大愛電視製作，近期將在華視播出。今（5）日該片在更生少年的夢想之地「未來咖啡」舉辦訪問，黃鐙輝大方分享拍戲的細節。

▲▼邱澤，許瑋甯 婚宴 -黃鐙輝。（圖／記者黃克翔攝）

▲黃鐙輝。（圖／記者黃克翔攝）

疫情過後，黃鐙輝坦言自己陸續接到更生人、外籍移工、思覺失調患者等角色，笑說「應該是因為我丈母娘的關係，大家覺得我很慘」，所以才有這些機會，但他抱持正能量認為「因為這些角色理解到弱勢族群，大部分時候不可能去了解這些角色」。

▲▼第62屆金馬獎頒獎典禮星光大道，左撇子女孩/黃鐙輝(男配角)。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃鐙輝。（圖／記者林敬旻攝）

只是，黃鐙輝因為連續演了情緒吃重的角色，坦言自己在演出《九如一家人》時曾有情緒低潮的時候，當時他在休息的時候會突然像打瞌睡一樣當機、眼前發黑、頭暈，醒來之後會問旁人「剛剛是不是地震」，對方都會一頭霧水回他「沒有啊，你剛剛不是在度估嗎？」

▲▼ 1121 金馬62入圍午宴-黃鐙輝。（圖／記者黃克翔攝）

▲黃鐙輝。（圖／記者黃克翔攝）

當時，黃鐙輝打瞌睡的狀況一個禮拜會發生幾次，因為有這個症狀他也不敢開車，在心情上也有一點焦慮、抑鬱的症狀，後來老婆帶著他去體檢，才發現他因為壓力太大而「皮質醇失調」，當場被醫生警告「如果不改善你會死掉」，要求他好好休息，所幸戲一拍完症狀就改善許多，更開玩笑說「老天爺真的要我好好休息，後來有半年都沒工作」，但是他那時候才換新房，買下72坪、總價4700多萬的南港豪宅「休息得很緊張，我在想未來。」

