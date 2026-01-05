五月天cue蔡依林「大蟒蛇」！　冷笑話齊發全場瘋了

▲ 五月天《回到那一天》演唱會台中站6場完美落幕。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

五月天5525+1《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中站，4日來到最終場，阿信說：「以前還沒有高鐵，來到台中是坐客運，和大家過著一樣的人生，也許是我寫出讓你聽得感同身受。」五月天表示雖然演唱會看一場少一場，不過就算五月天沒有舉辦演唱會，只要戴起耳機，五月天的音樂還是陪伴大家一起前進。

五月天也走近和歌迷互動，阿信開玩笑稱冠佑遠看像火柴棒，近看還是火柴棒，讓冠佑笑回：「你不能說是大蟒蛇嗎？」瑪莎馬上接說：「大蟒蛇是Jolin。」逗得全場開心大笑，五月天一比一出現在歌迷面前，與看台區、漫遊區歌迷互動，甚至打扮方丈的歌迷當一次〈派對動物〉，歌迷熱情尖叫，怪獸一開場就感受歌迷的熱情，他說：「今天只想跟大家說冷靜點，很怕你們在第一段體力用完。」但歌迷熱情不但沒用完，持續到最後，陪五月天一首安可又一首。



2026年一開始，五月天使出冷笑話逗樂歌迷，先是怪獸在點歌環節即興說笑話，「請問最有禮貌的老鼠是什麼鼠」答案是「不好意鼠」，引發歌迷在網路老鼠笑話大接力，4日冠佑也緊接接力，「五月天英文是mayday，在場所有人大聲唱到啞，所以大家都是啞mayday。」全場歌迷笑成一片，為2026年開啟最歡樂的開端。