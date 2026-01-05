記者張筱涵／綜合報導

新的一年才剛揭開序幕，日本演藝圈已洋溢滿滿喜氣。2026年開年不到一週，已有5對藝人陸續宣布結婚喜訊，被外界形容為「新年結婚潮」。今（5日）再度傳來好消息，女星伊藤步正式宣布與小14歲演員細谷祐介結婚，並已完成結婚登記，成為今年日本演藝圈第6對公開步入婚姻的佳偶。

▲伊藤步和細谷祐介結婚。（圖／翻攝自Instagram／ayumi__ito、yusuke_hosoya05）



年初婚訊接力不斷 日本演藝圈迎來幸福結婚潮

回顧今年初至今，日本娛樂圈喜事頻傳，包括長澤雅美宣布與43歲電影導演福永壯志結婚、松井珠理奈與34歲「BOYS AND MEN」成員兼演員辻本達規共結連理、本鄉奏多宣布將與圈外女友結婚、柏木由紀透露將於年內與同齡的34歲諧星菅醬最高No.1完婚，以及聲優楠木燈與自學生時代交往至今的圈外男性修成正果，短短數日內接連傳出的婚訊，讓粉絲直呼「新年氣氛滿滿幸福」。

而今日再添一樁喜事，伊藤步與細谷祐介透過聯名書面聲明向外界報告婚訊。兩人在聲明中表示，歷經約2年的交往，彼此在相互理解、信任與尊重中，確認對方是最能成為人生伴侶的人，最終決定攜手共度未來，並已完成戶籍登記。文中也特別向一路以來支持他們的粉絲與相關人士表達誠摯感謝，並承諾即使身分改變，仍會以更成熟、誠懇的態度面對工作與人生。

▲伊藤步和細谷祐介共同聲明。（圖／翻攝自Instagram／ayumi__ito、yusuke_hosoya05）