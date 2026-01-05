史上最華麗！冰上迪士尼攻蛋　冰雪奇緣2、玩具總動員齊聚

【圖、文／冰上迪士尼提供】

冬季最令人期待的夢幻盛事強勢回歸！2026年農曆春節，年度星光盛典《冰上迪士尼：Magic in the Stars》將於2月12日至2月14日降臨台北小巨蛋。本次演出集結史上最龐大的迪士尼角色陣容，不僅有經典的米奇、米妮領軍，更迎來迪士尼百年慶典鉅作《星願》與史詩冒險《尋龍使者：拉雅》角色的全球首度冰上亮相。這場結合創新花式滑冰、高空特技與震撼聲光的華麗大秀，將帶領觀眾穿梭於經典與新世代的故事之間，喚醒每個人心中的迪士尼夢！

▲《冰上迪士尼：Magic in the Stars》將在2026年春節夢幻攻蛋！

今年的最大亮點，莫過於新世代人氣IP們首秀，華特迪士尼動畫工作室最新力作《星願》主角艾霞（Asha）將首次登場。她將與夥伴「星星」攜手共舞，在奧斯卡級主題曲〈This Wish〉的旋律中優雅滑行，展現星光熠熠的魔幻時刻。同時，《尋龍使者：拉雅》也將獻出冰上處女秀，觀眾將親眼見證拉雅展現英姿颯爽的勇士風範，將全場氣氛推向全新高峰。

除了新朋友外也讓大家重溫億萬票房神作，深受全球觀眾喜愛的熱門角色也將強勢回歸。觀眾將首次在冰上見證《冰雪奇緣2》的艾莎與安娜勇敢踏出舒適圈，在〈Into the Unknown〉的高亢歌聲中探索未知；接著走進《魔法滿屋》的哥倫比亞群山，與馬瑞格家族一同解開神曲〈We Don’t Talk About Bruno〉的魔法謎團；並隨《海洋奇緣》的莫娜揚帆啟程，在〈Know Who You Are〉的感動中，見證熔岩怪帖卡回歸女神塔菲緹的震撼瞬間。

更別忘了經典童年回憶殺，這場魔法旅程由米奇、米妮、高飛、唐老鴨與黛西帶領觀眾穿越時空。從《汽車總動員》閃電麥坤與拖線在〈Life Is A Highway〉中飆速馳騁，到《玩具總動員》胡迪、巴斯光年的歡樂冒險；從《阿拉丁》神燈精靈的奇幻魔法，到《公主與青蛙》蒂安娜、《仙履奇緣》、《白雪公主》、《美女與野獸》貝兒及《魔髮奇緣》樂佩公主們的追夢之旅，每一幕都將證明：只要勇敢許願，奇蹟就會發生！

世界級頂尖製作 春節闔家必看 《冰上迪士尼：Magic in the Stars》運用最先進的燈光設計、繽紛奪目的服裝與壯麗舞台，結合世界頂尖滑冰好手的精湛技藝，為角色注入全新生命。

2026年春節假期，這是一場絕不能錯過的視聽饗宴，邀請大小朋友一同前往台北小巨蛋，讓星光點亮新年新希望，珍藏這份屬於全家人的美好回憶！

門票現正熱賣中，購票請洽寬宏售票(kham.com.tw)、全台萊爾富及OK便利超商。

●演出地點：

台北小巨蛋



●演出時間、票價：

2026/02/12 (四) 16:00｜19:30

2026/02/13 (五) 12:00｜16:00｜19:30

2026/02/14 (六) 12:00｜16:00｜19:30

票價：800/1000/1200/1600/2000/2800/3600

※所有場次皆為英文演出，無中文字幕，長度約100分鐘含中場休息

購票請洽：寬宏售票www.kham.com.tw、全國萊爾富 、OK便利商店

主辦單位：寬宏藝術經紀股份有限公司