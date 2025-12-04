蔡瑞雪「最近瘦身有成」撩衣秀腹肌　解放低胸包不住上圍

記者王靖淳／綜合報導

女星蔡瑞雪擁有「北一女神」封號，平時會透過社群記錄生活的她，今（4）日分享一系列自拍影片，大方秀出腹肌及傲人上圍，並自信表示自己最近瘦身有成，貼文及畫面曝光後，立刻湧入大批網友朝聖按讚。

▲蔡瑞雪大秀川字肌。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

透過蔡瑞雪分享的自拍影片可見到，她身穿一件白色的削肩背心，剪裁非常貼身且低胸，完美襯托出她豐滿的上圍與纖細的肩頸線條，短版設計也露出了她結實的川字腹肌，整體氣質既休閒又帶有小性感。蔡瑞雪下身搭配深色長褲，展現率性的風格。

▲蔡瑞雪自信地表示「最近瘦身有成。」。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

蔡瑞雪除了將鏡頭特寫臉部，並做出微微歪頭的動作之外，還站在窗戶旁邊拿著手機對鏡自拍。她側著身體，一手拿手機，另一手輕輕撩起上衣，臉露出淺淺微笑。她在貼文中自信地寫下「最近瘦身有成」，顯然對於目前透過體態相當滿意。更引人注意的是，蔡瑞雪在大方秀身材的同時，也感性地在文中寫道自己此刻「被幸福包圍了」，瞬間引發網友熱烈討論。

▲蔡瑞雪。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）