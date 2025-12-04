舒子晨解放比基尼炸上圍！　「被拍超兇S曲線」辣爆

記者王靖淳／綜合報導

女星舒子晨2023年以隊長身分回歸LuxyGirls美式啦啦隊，平時會透過社群記錄生活的她，今（4）日曬出四張自己身穿比基尼泳裝在遊艇上擺拍的照片，火辣畫面曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚。

▲▼舒子晨。（圖／翻攝自Instagram／nikita.hsu）

[廣告]請繼續往下閱讀...

透過舒子晨分享的照片可見到，她身穿一套純白色的三點式比基尼，上身是經典的三角罩杯設計，傲人上圍一覽無遺；下身泳褲具有設計感，兩側髖骨處採用雙條帶的鏤空剪裁，凸顯她的腰臀線條。舒子晨臉上戴著一副黑色的墨鏡，既遮陽又增添了一份時尚感。

▲▼舒子晨PO比基尼辣照。（圖／翻攝自Instagram／nikita.hsu）

畫面中，舒子晨站在遊艇的甲板護欄邊擺拍，並將身體微微後仰，展現修長的頸部線條及白皙肌膚。在其他照片中，舒子晨用手拉著泳褲兩側的帶子，眼神看向鏡頭，展現出極致的S曲線，並在文中俏皮表示「不知道下一次穿比基尼是什麼時候。」照片曝光後，立刻吸引大批網友朝聖，網友們對於舒子晨難得展現的極致性感感到驚艷不已，紛紛留言驚嘆「好辣」、「好腰瘦」、「條件好到讓人羨慕」，掀起不小的討論。