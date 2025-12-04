ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

王仁甫女兒19歲了！馬拉松規格慶生
LIVE／AAA高雄接機直播看這裡
高雄AAA卡司、直播、流程一次看
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

濱崎步 蔡淳佳 吳宗憲 陳詩媛 王齊麟 熊熊 家寧 李玉璽

是否愧疚NewJeans？閔熙珍「該道歉的是HYBE」　新公司已開辦選秀

記者張筱涵／綜合報導

NewJeans成員回歸ADOR的情況仍未完全明朗，3名成員的去向至今未有正式結論。ADOR前代表閔熙珍4日出演YouTube節目《只有類型是汝矣島》時，再度公開批評HYBE，被問到是否對NewJeans感到抱歉時，果斷回應「該向NewJeans道歉的是HYBE」。

外送稿用　▲▼閔熙珍。（圖／翻攝自YouTube／장르만 여의도）

▲閔熙珍上節目談和HYBE之間的恩怨。（圖／翻攝自YouTube／장르만 여의도）

在節目中，主持人問是否對NewJeans當前的困難處境感到歉疚時，閔熙珍明確反駁，稱HYBE才是讓NewJeans承受混亂的始作俑者。她表示自己完全不理解為何HYBE要把回歸議題處理得如此複雜，甚至將成員區分為「兩名已回歸」與「三名未定」的方式對外說明：「三名成員既然表達了回歸意願，就應該直接接受，為什麼要懷疑她們、探究她們的真正意圖？ 這只會加劇粉絲的混亂」、「外媒也有報導說她們直接聯絡ADOR，若真的是為孩子好，就不該用『分裂式』敘述去解釋。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著，閔熙珍被問到是否還有與NewJeans聯絡時，語帶遲疑地說：「有時不方便聯絡，也不想特別提。因為只要有負面報導出來，孩子們就會受到傷害，我不得不小心。」她強調，自己不是製造混亂的人：「讓事情變成這樣，我既遺憾又生氣。」

外送稿用　▲▼NewJeans。（圖／翻攝自FACEBOOK／NewJeans）

▲NewJeans。（圖／翻攝自FACEBOOK／NewJeans）

閔熙珍再次回顧事發起點，表示HYBE當時以「背叛者」的形象把她推上輿論風口，媒體相關報導超過1700則。她說：「如果覺得自己受到不公對待，提出抗議是基本權利，也是人權。」針對現在局面的主要責任，她答得非常直接：「以我的立場來說，是100% HYBE的責任。」

另一方面，HYBE與閔熙珍之間的法律糾紛仍在持續。HYBE去年指控她試圖「私有化ADOR與NewJeans」，因此終止股東協議並解除她的代表理事職務。閔熙珍則主張HYBE的解約無效，因此她行使的賣回選擇權依然具有法律效力，該選擇權金額估計約韓幣260億元（約台幣5.7億元），現階段雙方仍未達成一致。

在與ADOR的訴訟告一段落後，NewJeans陸續表達回歸意願，同時閔熙珍也成立新公司OOAK，近期已開始舉行選秀，未來動向持續受到關注。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

閔熙珍HYBENewJeans

推薦閱讀

濱崎步哭了！　御用美容師還原「無人演唱會」內幕：她低頭求大家

濱崎步哭了！　御用美容師還原「無人演唱會」內幕：她低頭求大家

8小時前

陸劇男神一個月漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比女主角長

陸劇男神一個月漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比女主角長

21小時前

濱崎步上海「對0人觀眾席開唱」遭指是假消息　一句話霸氣發聲了

濱崎步上海「對0人觀眾席開唱」遭指是假消息　一句話霸氣發聲了

20小時前

4月大女兒看起來怪怪的！劉雨柔檢查見「誇張一幕」：生父要這麼鬧嗎

4月大女兒看起來怪怪的！劉雨柔檢查見「誇張一幕」：生父要這麼鬧嗎

8小時前

家寧「我開拍你們點菜」PO文求靈感　網刷一排洗版：拍SWAG

家寧「我開拍你們點菜」PO文求靈感　網刷一排洗版：拍SWAG

12/3 16:51

韓女星「抄碩士論文」消失幕前⋯五官全變了　韓媒驚：以為中國演員

韓女星「抄碩士論文」消失幕前⋯五官全變了　韓媒驚：以為中國演員

6小時前

經紀人有偷竊癖！藝聲當場抓包「全箱SJ丟失物」　圭賢再曝誇張事蹟

經紀人有偷竊癖！藝聲當場抓包「全箱SJ丟失物」　圭賢再曝誇張事蹟

8小時前

曾離開台灣多年　絕美玉女歌手出道25年...倒數返台開唱了！

曾離開台灣多年　絕美玉女歌手出道25年...倒數返台開唱了！

21小時前

TWICE宣布大巨蛋加場！明年3/20再唱一場　搶票時間點曝光

TWICE宣布大巨蛋加場！明年3/20再唱一場　搶票時間點曝光

1小時前

獨／吳宗憲澳門演唱會突取消　天王曝真實原因「損失真的很大」

獨／吳宗憲澳門演唱會突取消　天王曝真實原因「損失真的很大」

12/3 16:40

AAA高雄演出倒數！AHOF中國成員喊卡「不來了」　缺席原因掀熱議

AAA高雄演出倒數！AHOF中國成員喊卡「不來了」　缺席原因掀熱議

6小時前

LIVE／AAA首批藝人抵達高雄！　《ETtoday》14點準時全程直播

LIVE／AAA首批藝人抵達高雄！　《ETtoday》14點準時全程直播

4小時前

熱門影音

ELLA超感性突然落淚　邊哭還能邊吵架XD

ELLA超感性突然落淚　邊哭還能邊吵架XD
許瑋甯捧花超搶手！　邱澤開啟「護妻模式」

許瑋甯捧花超搶手！　邱澤開啟「護妻模式」
許瑋甯放閃邱澤 甜笑說：他很愛我♥

許瑋甯放閃邱澤 甜笑說：他很愛我♥
顏志琳曾在涼山特勤隊服役　玩夜市射氣球百發百中

顏志琳曾在涼山特勤隊服役　玩夜市射氣球百發百中
依依爸媽曾反對她跟納豆交往 　「不讓他踏入家門一步」

依依爸媽曾反對她跟納豆交往 　「不讓他踏入家門一步」
S.H.E跨年合體開趴　ELLA爆Selina「當垃圾」

S.H.E跨年合體開趴　ELLA爆Selina「當垃圾」
利特鬆口想在台置產　喊「我的家就在這裡」

利特鬆口想在台置產　喊「我的家就在這裡」
濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱：史上最難忘

濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱：史上最難忘
依依婚禮誓詞逼哭納豆「怎麼可能有人不喜歡你」

依依婚禮誓詞逼哭納豆「怎麼可能有人不喜歡你」
70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷

70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷
Selina「遭疑懷二寶」ELLA爆氣XD　曝勁寶音樂才華傲：遺傳到我

Selina「遭疑懷二寶」ELLA爆氣XD　曝勁寶音樂才華傲：遺傳到我

看更多

【行李箱全是大麻花】泰男運毒16公斤！1件衣服都沒有當場露餡

即時新聞

剛剛
剛剛
10分鐘前0

73歲湯蘭花養生秘訣公開　絕對不吃這兩種東西

19分鐘前0

《喇嘛與仁波切》揭藏人流亡現況　專家：中共壓力使靈童無法返寺

26分鐘前0

森恬CP被疑戀情瞞很久！ 　康康樂見：就像陳漢典娶Lulu

26分鐘前0

高雄世運AAA「場內彩排照」暴雷了！　工作人員實況轉發：開始囉～

36分鐘前0

奧斯卡前哨戰！金馬影帝張震太狂　殺進美國「獨立精神獎」爭最佳主角

1小時前32

那對夫妻女兒班上出現「性騷言語霸凌」！　Kim揭實情：三觀爆炸

1小時前0

直擊／ATEEZ抵高雄帥到暴動！台灣孩子ALLEN返家鄉　餘百人接機

1小時前0

楊丞琳「私密世界」曝光！　吐心聲：希望接納我的怪異

1小時前31

TWICE宣布大巨蛋加場！明年3/20再唱一場　搶票時間點曝光

1小時前0

他寫歌貼補生活　竟意外靠這首歌「創3000萬串流流量」爆紅！

讀者迴響

熱門新聞

  1. 濱崎步哭了！御用美容師揭上海演唱內幕：她低頭請求
    8小時前4419
  2. 陸劇男神漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比她長
    21小時前6
  3. 濱崎步上海「對0人觀眾席開唱」遭指是假消息　霸氣發聲
    20小時前3610
  4. 4月大女兒看起來怪怪的！
    8小時前302
  5. 家寧PO文求拍片靈感　網洗版敲碗拍SWAG
    12/3 16:51224
  6. 洪真英「抄碩士論文」消失幕前⋯五官全變了　韓媒驚：以為中國演員
    6小時前81
  7. 經紀人有偷竊癖！藝聲當場抓包「全箱SJ丟失物」
    8小時前6
  8. 曾離開台灣多年　絕美玉女歌手倒數返台開唱！
    21小時前147
  9. TWICE宣布大巨蛋加場！　搶票時間點曝光
    1小時前61
  10. 吳宗憲澳門演唱會突遭取消天王曝真實原因
    12/3 16:4069
ETtoday星光雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合