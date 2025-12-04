是否愧疚NewJeans？閔熙珍「該道歉的是HYBE」　新公司已開辦選秀

記者張筱涵／綜合報導

NewJeans成員回歸ADOR的情況仍未完全明朗，3名成員的去向至今未有正式結論。ADOR前代表閔熙珍4日出演YouTube節目《只有類型是汝矣島》時，再度公開批評HYBE，被問到是否對NewJeans感到抱歉時，果斷回應「該向NewJeans道歉的是HYBE」。

▲閔熙珍上節目談和HYBE之間的恩怨。（圖／翻攝自YouTube／장르만 여의도）



在節目中，主持人問是否對NewJeans當前的困難處境感到歉疚時，閔熙珍明確反駁，稱HYBE才是讓NewJeans承受混亂的始作俑者。她表示自己完全不理解為何HYBE要把回歸議題處理得如此複雜，甚至將成員區分為「兩名已回歸」與「三名未定」的方式對外說明：「三名成員既然表達了回歸意願，就應該直接接受，為什麼要懷疑她們、探究她們的真正意圖？ 這只會加劇粉絲的混亂」、「外媒也有報導說她們直接聯絡ADOR，若真的是為孩子好，就不該用『分裂式』敘述去解釋。」

接著，閔熙珍被問到是否還有與NewJeans聯絡時，語帶遲疑地說：「有時不方便聯絡，也不想特別提。因為只要有負面報導出來，孩子們就會受到傷害，我不得不小心。」她強調，自己不是製造混亂的人：「讓事情變成這樣，我既遺憾又生氣。」

▲NewJeans。（圖／翻攝自FACEBOOK／NewJeans）



閔熙珍再次回顧事發起點，表示HYBE當時以「背叛者」的形象把她推上輿論風口，媒體相關報導超過1700則。她說：「如果覺得自己受到不公對待，提出抗議是基本權利，也是人權。」針對現在局面的主要責任，她答得非常直接：「以我的立場來說，是100% HYBE的責任。」

另一方面，HYBE與閔熙珍之間的法律糾紛仍在持續。HYBE去年指控她試圖「私有化ADOR與NewJeans」，因此終止股東協議並解除她的代表理事職務。閔熙珍則主張HYBE的解約無效，因此她行使的賣回選擇權依然具有法律效力，該選擇權金額估計約韓幣260億元（約台幣5.7億元），現階段雙方仍未達成一致。

在與ADOR的訴訟告一段落後，NewJeans陸續表達回歸意願，同時閔熙珍也成立新公司OOAK，近期已開始舉行選秀，未來動向持續受到關注。