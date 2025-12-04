日資深女星大腸癌逝！3年前手術「一邊抗病一邊拍戲」最後身影曝

記者陳芊秀／綜合報導

日本資深女星中島豐（中島ゆたか，本名上野豐）於11月27日晚上11點15分，因大腸癌病逝於神奈川縣的家中，享壽73歲。她在70年代演出熱門電影《卡車野郎》系列的第一集女主角走紅，並活躍於2小時懸疑劇場，是日本觀眾相當熟悉的實力派女星。

▲資深女星中島豐大腸癌逝世，享壽73歲。（圖／翻攝自X）

據日媒《日刊體育報》報導，中島豐訃聞由東映電影公司於昨日（3）發表，葬禮已由長女上野南實小姐擔任喪主，以家族葬方式舉行。

中島豐於1952年10月5日出生於茨城縣，1971年被選為「太平洋小姐日本代表」，並在同年的世界大賽中獲得第2名。她70年代進入東映電影公司，入行拍多部電影打開知名度，並於1974年獲得金箭新人賞肯定，70年代後半開始，她也投入2小時懸疑劇與時代劇演出。

直到近年，中島豐仍持續在大銀幕演出，然而就在拍攝電影的過程中，3年前被診斷出罹患大腸癌，雖然接受手術治療，隨後一邊與病魔抗爭，一邊持續演出工作。她最後一次公開露面，是今年7月6日在東京池袋出席電影《卡車野郎》上映50周年座談會，一代女星離世，也讓粉絲不捨紛紛PO出昔日活躍螢光幕的劇照悼念。

▲中島豐最後一次公開現身是7月。（圖／翻攝自日網／日刊體育報）