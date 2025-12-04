王仁甫女兒19歲了！「馬拉松規格慶生」：未來她的另一半要傷腦筋囉

記者潘慧中／綜合報導

季芹與王仁甫結婚超過10年，育有一對兒女。近日格外引起討論的是，女兒樂樂終於滿19歲啦，「馬拉松規格」的慶生行程讓她開玩笑直呼：「未來她的另一半真的要傷腦筋囉！」

▲樂樂在東京慶祝生日。（圖／翻攝自Instagram／olivia_wang_1119）



季芹3日在社群網站有感而發地說，「時間真的快得讓人措手不及，一眨眼，我們居然把女兒養到19歲了。」由於女兒生日當天，全家人剛好在東京，她和王仁甫決定好好慶生一番，「身為芹仁這種把安排行程當人生KPI在衝的爸媽，怎麼可能不來一個『從醒來一路玩到生日結束』的超級馬拉松生日？！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王仁甫和季芹幫女兒安排了豐富的慶生行程。（圖／翻攝自Instagram／chin_chin416）



談起這一整天的安排，季芹神秘地說，她和王仁甫籌劃得非常用心，也因此不免替女兒未來的另一半感到壓力，「把生日過到這個規格了，未來她的另一半真的要傷腦筋囉，在這邊先向未來的那個他說抱歉囉！」

▲樂樂滿19歲啦！（圖／翻攝自Instagram／olivia_wang_1119）



季芹預告這趟「KPI等級」的生日行程已經都拍攝下來，不久後會上傳到YouTube頻道，讓粉絲都相當期待她們全家滿滿儀式感的東京生日特輯。