韓女星「抄碩士論文」消失幕前⋯五官全變了　韓媒驚：以為中國演員

南韓「Trot女神」洪真英曾與金鐘國配對成螢幕情侶，講話撒嬌又善於討長輩喜愛，性格很圈粉。但她2020年遭踢爆碩士論文抄襲，重合率高達74％，嚴重打擊形象，並就此消失在螢幕前。她2022年曾試著推出新歌回歸，但沒有太大迴響，近日更新社群網站，卻被發現「臉部進化」，引起大批韓媒爭相報導，驚呼「還以為是中國演員」。

洪真英3日透過IG更新自拍照，她穿著高領寫下「好冷，太冷了」，只是這兩張自拍照在韓掀起迴響，她以側面角度自拍，展現高挺鼻樑、豐厚嘴型，卻讓網友在第一時間沒認出她就是洪真英。

五官再度進化，韓媒驚呼「真的沒有認出來」、「還以為是中國演員，洪真英的臉整個變了」、「怎麼變這麼多」，宛如洋娃娃的精緻臉型與五官，意外引起討論。

事實上，洪真英過去曾在節目大方承認動過眼睛、鼻子，對於網友的酸言酸語，她態度正面：「不喜歡這些（整形）我也認證，但還是希望大家能溫暖看待，會用心地好好生活下去。」