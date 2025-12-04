日歌手演唱遭中斷！「吃虧的不是日本」陸網怒自己人：太小家子氣

記者陳芊秀／綜合報導

日本與中國大陸外交關係緊張，娛樂文化活動受到打擊，除了濱崎步上海演唱會臨時被取消，演唱《航海王》歌手大槻真希演唱會遭中斷的一幕，也引發各界關注，在陸網也有人發聲為其抱不平。而大槻真希出席的動漫活動是否產生損失？也成為日本媒體關注焦點。

▲大槻真希登台上海動漫活動，唱一半被打斷，驚訝反應在國際社群平台瘋傳。（圖／翻攝自X）

據日媒《週刊女性》報導，熟悉陸娛的媒體人透露，大槻真希出席的活動是「上海萬代南夢宮嘉年華（BN嘉年華）」，由萬代南夢宮娛樂（Bandai Namco Entertainment）主辦的體驗型活動，自2023年開始舉辦，在去年（2024）舉辦3天吸引5萬人參加，活動目的是讓當地民眾體驗《航海王》、《火影忍者》、《鋼彈》等人氣動漫作品。

而活動最熱鬧的環節，就是邀請為人氣動漫演唱歌曲的歌手登台演出，其中大槻真希演唱《航海王》的知名片尾曲〈memories〉，是最具人氣的一段演出，不料中途遭打斷，緊接著29日、30日的活動也全面中止。此事在陸網也引發當地粉絲批評。

由於活動原本就是要擴展在大陸的市場，包括觀賞舞台表演，全程是「免費」入場參加，本來就沒有計算收益的問題。而本屆活動遭強行中斷產生多少損失，「萬代南夢宮娛樂」回應：「非常抱歉，恕我們無法答覆此事。」

日媒分析，中國大陸當局強制中斷活動，吃虧的不是日本，是多達5萬人期待參與的大陸民眾，這些人的怒火也轉向相關單位。大陸當地輿論也出現兩派意見，部分網友認為大陸主辦單位「太小家子氣」、「沒有契約精神」、「能不能換位思考一下，去聽的粉絲真的會很崩潰」、「這種做法只能起反作用」。

▲目睹日本歌手演唱被打斷，大陸動漫迷批評主辦單位「太小家子氣」。（圖／翻攝自微博）