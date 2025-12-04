經紀人有偷竊癖！藝聲當場抓包「全箱SJ丟失物」　圭賢再曝誇張事蹟

記者張筱涵／綜合報導

Super Junior成員圭賢近日在綜藝《去肯亞的三餐》中分享多年來遭遇的「恐怖前經紀人事件」，包括偷竊成員物品、違法迴轉、甚至在被警方追查時自稱「駕照已被停用」，離譜程度讓現場來賓全都驚呆。

▲圭賢透露SJ曾遇過有偷竊癖的經紀人。（圖／翻攝自Instagram／gyuram88）



圭賢在節目中透露，過去曾有一位經紀人因「偷竊癖」被其他成員親眼目擊而當場抓包。他回憶表示，當時在一處小型倉庫前，藝聲突然出現，該名經紀人嚇得驚慌失措。藝聲質問「你在做什麼？」對方卻只含糊回應「沒什麼」。

之後眾人要求查看現場物品，赫然發現一個箱子，裡面裝滿了成員們之前「不翼而飛」的所有物品。圭賢表示，該經紀人當場下跪求情，希望眾人替他保密，但最終仍被公司開除。更令人震驚的是，他後來竟又成功進入另一位歌手的經紀團隊。

圭賢也提到另一名經紀人的荒謬行為，有一次對方在禁止迴轉的道路上違法U形迴轉，被警方攔查時竟說出：「我駕照已經被停用了」，令眾人無言。經紀人最後也被警方帶走。對於這些聽來近乎荒誕的經歷，圭賢強調：「這些都是事實，一句 MSG（誇張渲染）都沒有。」