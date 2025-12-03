曾被票選「真厲害漫畫第一名」！　確定拍真人版...導演竟是是枝裕和

記者蔡琛儀／台北報導

以《鏈鋸人》、《炎拳》擁有大批粉絲的漫畫家藤本樹，其備受好評的作品《驀然回首》確定推出真人版電影，並將由名導是枝裕和親自執導、操刀劇本與剪輯。兩張同步曝光的首波視覺海報，由知名攝影師濱田英明掌鏡，分別呈現主角作畫場景與雪地背影，勾起原作迷滿滿情緒。

▲是枝裕和導演執導《驀然回首》真人電影版。

《驀然回首》於2021年在《少年Jump+》上架後即引爆討論，獲「這本漫畫真厲害！2022」男性部門第一名。作品描繪藤野、京本兩位少女以漫畫為志的青春故事，溫柔又殘酷，動畫版於今年在法國安錫影展首映後更締造高口碑。是枝裕和透露，尚未受邀前便已在書店被封面背影吸引，一口氣讀完後深受震撼，直言：「藤本樹如果沒畫這部作品，就無法前進吧。」

收到製作人小出大樹邀約後，是枝裕和與藤本樹首次見面，他原只想致謝，卻在返家路上決定「非拍不可」。藤本樹則興奮表示，自己第一部看的就是是枝裕和的《海街日記》，直呼能讓對方執導《驀然回首》是無可挑剔的選擇，讓粉絲更加期待兩人夢幻合作在大銀幕成真。《驀然回首》真人版預計2026年全台上映。