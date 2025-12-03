王齊麟老婆懷孕「肚子飛速變大」　陳詩媛曬全身照：不能放棄打扮

記者王靖淳／綜合報導

陳詩媛（十元）和羽球雙打奧運金牌選手王齊麟在今年6月登記結婚，並於10月驚喜公開懷孕的喜訊，消息曝光後，喜獲一票祝福，平時會透過社群記錄生活的她，今（3）日分享一段與雙胞胎姊姊陳詩雅挑戰各種花苞裙穿搭的影片，畫面曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚。

▲陳詩媛直言肚子飛速變大。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

透過陳詩媛分享的影片可見到，她分別換上與姊姊同款但不同色的黑色細肩帶連身花苞裙，內搭則是一件白色長袖上衣，接著更直接套上了一件淺灰色的連帽上衣，呈現出休閒可愛的風格，並用雙手捧著肚子做出搞怪的動作。談到近期身體外型的明顯變化，陳詩媛也直言「肚子飛速變大」，儘管如此她仍堅定地表示：「也不能放棄打扮自己。」

▲陳詩媛與陳詩雅挑戰花苞裙穿搭。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

此前，陳詩媛曾在社群分享一系列全身近照，坦言最近買衣服前要想很多，「以前不愛試穿，現在不試不行，試完還會很挫折」，吐露出在懷孕後試穿的必要性，似乎有些衣服目前不太適合挺著孕肚的她了。如今發文曬出與姊姊的花苞裙穿搭照，再度掀起網友討論。