根本韓星天花板！　EXO CHEN來台祭超狂粉絲福利「全場1對1自拍」

記者蔡琛儀／台北報導

南韓人氣男團EXO成員CHEN將在明年1月3日於台北國際會議中心開唱，粉絲福利內容打破歷年韓星活動天花板，除了全場每位粉絲都能獲得CHEN親自拿著手機一對一自拍，所有人也都能擁有台北場限定小卡兩款以及簽名海報的抽獎機會，購買A區票券的粉絲則可以再參與彩排，寵粉無極限。

▲EXO CHEN將來台開唱。（圖／網銀國際影視提供）

CHEN表示：「久違地又能在台灣演出，我想把這段期間想念大家的心情全部集中起來，好好地呈現一場精彩的舞台。希望大家那天一定要來！和我一起盡情享受。」以行動表達對愛麗的重視。門票12月10日開賣，詳洽FunOne Tickets。



CHEN今年舉辦個人演唱會「Arcadia」，寓意為理想之地，希望最新巡迴演唱會能傳遞他的能量給所有粉絲：「不管發生什麼事，我都想以正面的能量為大家應援，這次也把這份心意放進去了。」首爾場時唱到經典歌〈Beautiful goodbye〉時全場大合唱，台北場是否也會安排合唱？CHEN笑說：「不管是哪一首都可以！我只想快點和在台灣的大家一起唱歌。我很相信你們的歌唱實力！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲CHEN祭出超狂粉絲福利。（圖／網銀國際影視提供）



來台多次的CHEN已經相當熟悉台灣美食，依然期待這次演唱會的美食行程，心情雀躍地分享：「上次在台灣吃到的火鍋真的非常好吃，這次也還是很想再吃火鍋！還一定要喝珍珠奶茶，一天想喝兩杯。」他也透露自己愛「跑咖」，「我想在台灣進行咖啡廳巡禮。只要是有好喝咖啡的咖啡廳，去哪裡都可以。」歡迎台灣愛麗推薦給他口袋名單店家。