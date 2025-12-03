柯震東被爆許瑋甯婚禮「爛醉倒地」　本人無奈發聲揭真相：只是躺地供拍照

記者蕭采薇／台北報導

邱澤與許瑋甯的世紀婚禮，於日前圓滿落幕，現場眾星雲集，氣氛溫馨又歡樂。不過，3日再傳出藝人柯震東在婚禮上喝嗨「爛醉倒地」的消息，相關畫面也出現在部分賓客的社群上。對此，柯震東稍早透過經紀公司社群帳號無奈發聲澄清，還原當時「躺地」的真實情況。

▲柯震東出席邱澤、許瑋甯婚宴。（圖／記者黃克翔攝）

柯震東在婚禮前受訪時曾開玩笑表示，包出去的紅包能讓新人「夠回本」，沒想到婚禮結束後，真的流出他在現場倒地的畫面，被外界解讀是喝到「爛醉不省人事」。針對未經證實的傳聞，柯震東透過經紀公司「禾豐九路」社群帳號正面回應。

柯震東無奈表示：「未經證實的新聞標題及內容，只好在這邊說一下～現場氣氛歡樂開心躺地上供拍照而已，沒有爛醉喔！」他解釋當時是因為婚禮氣氛太好，為了配合拍照才做出躺地的動作，並非如傳聞所說的喝掛。

▲柯震東躺在婚宴地上，被ØZI放上限時動態。（翻攝自IG／ØZI）

他也強調，這是一場充滿愛的場合，「參加了一場溫馨幸福的婚禮很替新人開心」，希望外界將焦點放回新人的喜悅上，文末更忍不住喊話：「謝謝大家關心，別再模糊焦點了啦！」

事實上，柯震東與邱澤、許瑋甯交情深厚，他也與許瑋甯合作《不夠善良的我們》，並以此獲得金鐘男配角獎。婚禮當天他身穿帥氣西裝出席，盡興且清醒地參與好友的人生大事，所謂的「倒地照」只是一段歡樂的小插曲。

▲柯震東無奈發聲。（圖／翻攝自IG）

