喜劇天王化身噩夢鬼王？《半夜鬼上床》導演推薦金凱瑞演重啟版佛萊迪

經典恐怖電影《半夜鬼上床》系列即將迎來另一次的重啟，而當年把無數青少年嚇到不敢入睡的夢魔「佛萊迪」也將再次登場，並預計將由另一位新演員演出。然而，根據系列編劇的推薦，一位出乎意料的人選可能將會搖身一變，化身為這位令人聞風喪膽的經典角色。

首部《半夜鬼上床》最初於 1984 年上映，而在本片與後續的多部續集中，「佛萊迪」都是由演員羅伯特英格蘭飾演，而最後一次演出則是2003年的《佛萊迪大戰傑森》。就在2023年，羅伯特英格蘭就坦言自己「年紀太大」而無法再演佛萊迪，表示自己的脖子和背都有舊傷，右手腕還有關節炎，因此很難繼續拍攝一些動作場面。因此，他決定正式放下這位極具代表性的經典角色，然而，他仍然有意在未來的重啟版中客串。至於心目中的接班人，這位演員則認為凱文貝肯會是「很有意思」選擇。

而現在，《半夜鬼上床3：猛鬼逛街》的導演查克羅素再次表達對於系列重啟的期望，同時也提出了另一位接替演出佛萊迪的演員人選，也就是喜劇天王金凱瑞。

在最近的一場訪談中，查克羅素表達了他對於回歸《半夜鬼上床》系列的意願，儘管羅伯特英格蘭在他心中「永遠是唯一的佛萊迪」，但如果真的要找人接替，他認為金凱瑞能夠勝任這個角色，而他也曾在1994年執導的《摩登大聖》中與這位喜劇天王有過合作經歷。

「在我看來，只要金凱瑞願意全心投入，他幾乎可以演出任何一位角色。如果要讓他來演佛萊迪，那我們必須讓這部電影在系列中實現新的突破，就像衛斯克雷文當年在《猛鬼跳牆續集》中所做的那樣。只有當故事方向足夠大膽，我才會考慮邀請金凱瑞參與，也相信他才會願意考慮。」查克羅素表示

《半夜鬼上床》在1984年上映後迅速成為經典，佛萊迪也成為流行文化中的恐怖象徵之一。原作由衛斯克雷文編劇與執導，主演包括希瑟蘭金坎普、約翰薩克森、羅尼布雷克利以及初登銀幕的強尼戴普。克雷文在1987年的第三部《猛鬼逛街》中回歸參與編劇，該作至今仍被視為系列中最出色的作品之一。

值得注意的是，金凱瑞曾在2013年表示自己對於參與演出《特攻聯盟2》感到十分懊悔，因為他無法認同那部電影中包含的大量暴力行為，因此，他本人是否願意在《半夜鬼上床》重啟版中飾演那位殺人不眨眼的殘暴殺人狂，目前還有待確認。



