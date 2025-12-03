樂天女神「手插點滴住院」！身體亮紅燈：我太皮了 林穎樂苦笑揭現況

記者潘慧中／綜合報導

林穎樂2021年加入樂天桃猿啦啦隊，同年參加《全明星運動會》第3季，並憑藉超強泳技與亮眼表現榮登「女狀元」。近年即使人氣持續攀升，她依然馬不停蹄地工作，未料2日身體出狀況了。

從Instagram限時動態中，可以看到林穎樂的手背上正插著點滴針頭，貼上一層層的透明膠帶，手腕還戴著醫院用的識別帶，顯然正在接受治療。

林穎樂帶點自嘲地說，「我太皮了，越是想要動起來，身體就越唱反調」，最後還附上3個苦笑的表情圖案，「我還是就乖乖的休息吧」，顯見她的無奈心情。

事實上，林穎樂加入啦啦隊前是游泳教練，從國小就加入游泳隊，後來還就讀教育大學體育系，甚至考到了教育部國小教師證。後來因為真的太愛跳舞了，才決定轉換跑道，一得知樂天開放甄選，她就立刻手刀報名，最終順利入選。