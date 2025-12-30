21歲蘆田愛菜「考過世界遺產檢定1級」！　非節目企劃全靠自學

記者張筱涵／綜合報導

21歲日本女星蘆田愛菜近日登上朝日電視台節目《三明治人＆蘆田愛菜的博士小老師 逐漸沉沒的世界遺產・威尼斯的光與影 3小時半特別篇》，意外在節目中拋出超強近況，她竟然已悄悄通過「世界遺產檢定」一級，消息一出立刻震驚全場。

▲蘆田愛菜。（圖／翻攝自X／hakasechan_5ch）



節目錄影棚內，主持人之一的三明治人伊達干生直接爆料：「我聽說……愛菜醬你什麼時候偷偷跑去考世界遺產檢定，還拿到一級合格了。」瞬間引爆現場驚呼聲，來賓與主持群紛紛瞪大眼睛，不敢相信她竟然完全沒提過。

被問到為何從沒透露，芦田愛菜則有些害羞笑說：「因為一直找不到合適的機會講。」更讓眾人驚訝的是，她強調這不是節目企劃安排，而是完全私下自己準備、自己去考的證照，連伊集院光都忍不住再次確認：「私下考的！？」

蘆田愛菜也分享，自己本來就對世界遺產有興趣，但真正下定決心挑戰一級的原因和節目內容有關。她表示，看著節目中那些能專注鑽研、投入在某件事的「博士小老師」們努力的模樣，自己也被激勵，心想「那我是不是也可以試著努力看看」，因此開始準備並成功考取資格。

她的「低調成就」讓現場掌聲不斷，瀧澤凱倫與伊集院光驚訝到直呼「咦！？」富澤岳史也忍不住吐槽：「你也太不說了吧！」伊達更笑著追擊：「明明超多機會可以講的啊！」整段互動充滿驚喜與歡笑，也讓觀眾看見蘆田愛菜不只是童星出身的演員，更是默默努力、實力派的代表。