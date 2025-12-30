ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

乾兒子下班開房門「驚見曹西平倒地」
迎接2026必做4件事
曹西平生前悲嘆「沒有家人」4兄弟鬧翻
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

曹西平 林俊傑 龍千玉 王月 包偉銘 潘若迪

21歲蘆田愛菜「考過世界遺產檢定1級」！　非節目企劃全靠自學

記者張筱涵／綜合報導

21歲日本女星蘆田愛菜近日登上朝日電視台節目《三明治人＆蘆田愛菜的博士小老師　逐漸沉沒的世界遺產・威尼斯的光與影　3小時半特別篇》，意外在節目中拋出超強近況，她竟然已悄悄通過「世界遺產檢定」一級，消息一出立刻震驚全場。

外送稿用　▲▼蘆田愛菜。（圖／翻攝自X／hakasechan_5ch）

▲蘆田愛菜。（圖／翻攝自X／hakasechan_5ch）

節目錄影棚內，主持人之一的三明治人伊達干生直接爆料：「我聽說……愛菜醬你什麼時候偷偷跑去考世界遺產檢定，還拿到一級合格了。」瞬間引爆現場驚呼聲，來賓與主持群紛紛瞪大眼睛，不敢相信她竟然完全沒提過。

[廣告]請繼續往下閱讀...

被問到為何從沒透露，芦田愛菜則有些害羞笑說：「因為一直找不到合適的機會講。」更讓眾人驚訝的是，她強調這不是節目企劃安排，而是完全私下自己準備、自己去考的證照，連伊集院光都忍不住再次確認：「私下考的！？」

蘆田愛菜也分享，自己本來就對世界遺產有興趣，但真正下定決心挑戰一級的原因和節目內容有關。她表示，看著節目中那些能專注鑽研、投入在某件事的「博士小老師」們努力的模樣，自己也被激勵，心想「那我是不是也可以試著努力看看」，因此開始準備並成功考取資格。

她的「低調成就」讓現場掌聲不斷，瀧澤凱倫與伊集院光驚訝到直呼「咦！？」富澤岳史也忍不住吐槽：「你也太不說了吧！」伊達更笑著追擊：「明明超多機會可以講的啊！」整段互動充滿驚喜與歡笑，也讓觀眾看見蘆田愛菜不只是童星出身的演員，更是默默努力、實力派的代表。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

蘆田愛菜

推薦閱讀

快訊／曹西平深夜驚傳家中離世！享壽66歲　前天才發文感嘆地震

快訊／曹西平深夜驚傳家中離世！享壽66歲　前天才發文感嘆地震

7小時前

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」！生前無子…4兄弟全鬧翻

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」！生前無子…4兄弟全鬧翻

3小時前

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

13小時前

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

13小時前

曹西平生前悲嘆「沒有家人」！4兄弟鬧翻內幕曝光　痛批姪子、姪女冷血

曹西平生前悲嘆「沒有家人」！4兄弟鬧翻內幕曝光　痛批姪子、姪女冷血

4小時前

龍千玉從「前嫂嫂」變閨中密友　曹西平跟她吃飯激動落淚

龍千玉從「前嫂嫂」變閨中密友　曹西平跟她吃飯激動落淚

5小時前

快訊／曹西平乾兒子首發聲！求曹家血親：四哥後事全權交給我處理

快訊／曹西平乾兒子首發聲！求曹家血親：四哥後事全權交給我處理

49分鐘前

曹西平：這一生我做得非常好！「沒讓爸媽丟臉」12月感恩文竟成告別

曹西平：這一生我做得非常好！「沒讓爸媽丟臉」12月感恩文竟成告別

4小時前

曹西平家中驟逝！臉書湧大量震驚留言：四哥起來罵我們「醜八怪」

曹西平家中驟逝！臉書湧大量震驚留言：四哥起來罵我們「醜八怪」

4小時前

60歲王月暈倒撞頭！緊急開顱昏迷5天　病床照曝光：頭蓋骨少一部份

60歲王月暈倒撞頭！緊急開顱昏迷5天　病床照曝光：頭蓋骨少一部份

16小時前

曹西平生前好惡分明開戰網友　跟包偉銘潘若迪恩怨情仇

曹西平生前好惡分明開戰網友　跟包偉銘潘若迪恩怨情仇

5小時前

麻衣父親胰臟癌病逝！　癌末抱病來台道別…與王文洋共進最後晚餐

麻衣父親胰臟癌病逝！　癌末抱病來台道別…與王文洋共進最後晚餐

5小時前

熱門影音

林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七

林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七
60歲王月暈倒緊急開顱　將再動刀寫遺願:國修務必來接我

60歲王月暈倒緊急開顱　將再動刀寫遺願:國修務必來接我
演藝圈大哥勸「不要愛納豆了」　依依超專情：我上輩子踢破他骨灰罈

演藝圈大哥勸「不要愛納豆了」　依依超專情：我上輩子踢破他骨灰罈
阿信摔落舞台「遭團員嘲笑」　笑喊失望：兄弟這樣當的嗎

阿信摔落舞台「遭團員嘲笑」　笑喊失望：兄弟這樣當的嗎
林志玲為洋基工程站台　化身啦啦隊跳〈OH!〉

林志玲為洋基工程站台　化身啦啦隊跳〈OH!〉
唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低

唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低
炎亞綸交往阿本9年　首揭分手主因！

炎亞綸交往阿本9年　首揭分手主因！
aespa Winter緋聞爭議延燒！ 遭刻意無視「走紅毯零尖叫」

aespa Winter緋聞爭議延燒！ 遭刻意無視「走紅毯零尖叫」
李聖傑訪到一半「突地震狂搖」　小巨蛋鋼筋聲超大..嚇傻急中斷

李聖傑訪到一半「突地震狂搖」　小巨蛋鋼筋聲超大..嚇傻急中斷
成龍自責對房祖名太嚴厲　曝父子斷聯：一個電話都沒了

成龍自責對房祖名太嚴厲　曝父子斷聯：一個電話都沒了
認和霍建華：沒想過會在一起　林心如曝10年朋友變夫妻關鍵

認和霍建華：沒想過會在一起　林心如曝10年朋友變夫妻關鍵
戴佩妮台上宣布取消2巡演！　霸氣：我不在乎什麼面子

戴佩妮台上宣布取消2巡演！　霸氣：我不在乎什麼面子
陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

炎亞綸交往阿本9年「期間曖昧別人」　「爆爭執砸電視」首揭分手主因

炎亞綸交往阿本9年「期間曖昧別人」　「爆爭執砸電視」首揭分手主因

李聖傑突Cue曾國城唱〈你那麼愛她〉　他抱病硬唱..炎亞綸坐旁邊狂笑XD

李聖傑突Cue曾國城唱〈你那麼愛她〉　他抱病硬唱..炎亞綸坐旁邊狂笑XD

周杰倫現身祝福林書豪開啟主持魂　垃圾話太多「忘記他是傳奇人物」

周杰倫現身祝福林書豪開啟主持魂　垃圾話太多「忘記他是傳奇人物」

玄彬聽「弟弟」誇讚害羞低頭　她讚鄭雨盛絕世美顏：素顏更帥

玄彬聽「弟弟」誇讚害羞低頭　她讚鄭雨盛絕世美顏：素顏更帥

葛仲珊消失9年內幕曝光！　壓力大到「五官離奇失能」

葛仲珊消失9年內幕曝光！　壓力大到「五官離奇失能」

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

阿信虧瑪莎失誤：烙賽了！　他反嗆「吐不出象牙餒」

阿信虧瑪莎失誤：烙賽了！　他反嗆「吐不出象牙餒」

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

温昇豪想打抬頭紋遭李進良拒絕　《整形過後》續集？笑：把錢掏出來

温昇豪想打抬頭紋遭李進良拒絕　《整形過後》續集？笑：把錢掏出來

看更多

【猴子突襲紅牌重機】騎士深坑慘撞摔車骨折　野猴當場死亡

即時新聞

剛剛
剛剛
18分鐘前40

曹西平猝逝一語成讖！　唯一親人龍千玉崩潰：真的無法接受

25分鐘前186

曹西平乾兒子是誰？同住多年「天天準備便當」：比親生兄弟更像家人

35分鐘前71

曹西平離世當天還在回留言！　最後發文曝…深夜竟猝逝家中現屍斑

48分鐘前0

21歲蘆田愛菜「考過世界遺產檢定1級」！　非節目企劃全靠自學

49分鐘前1513

快訊／曹西平乾兒子首發聲！求曹家血親：四哥後事全權交給我處理

1小時前97

曹西平猝逝「一輩子最大遺憾曝」 守亡母承諾20年：不讓家裡丟臉

1小時前0

麻衣父病逝　胰臟癌80%確診已3期！醫揭「早期徵兆」別拖了

1小時前112

曹西平心碎家事！吳宗憲「他父母葬禮哥哥沒回來」揭力挺復出內幕

1小時前55

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

2小時前2415

同住乾兒子下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地已無心跳

讀者迴響

熱門新聞

  1. 曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲
    7小時前13223
  2. 曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」
    3小時前4623
  3. 快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光
    13小時前5435
  4. 林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多
    13小時前4214
  5. 曹西平生前悲嘆「沒有家人」
    4小時前3012
  6. 龍千玉從前嫂嫂變閨中密友曹西平吃飯激動落淚
    5小時前2611
  7. 快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親
    49分鐘前2412
  8. 曹西平：這一生我做得非常好！12月感恩文竟成告別
    4小時前407
  9. 曹西平家中驟逝！網奔臉書留言：四哥起來罵我們「醜八怪」
    4小時前3612
  10. 60歲王月暈倒撞頭！緊急開顱昏迷5天病床照曝光
    16小時前4813
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合