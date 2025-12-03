日女偶像帶球閃婚！老公是「健壯的普通上班族」神似諧星…公司證實

記者陳芊秀／綜合報導

日本偶像女團乃木坂46前成員松村沙友理於3日閃電宣布結婚，而且懷孕了，所屬經紀公司也證實喜訊。而她的老公是比她年長的圈外人，任職某企業的上班族，去年（FLASH）5月被八卦週刊曝光戀情，男方被形容長相神似51歲諧星富澤岳史，一度掀起日網討論，如今戀情修成正果，她更即將升級當媽媽。

▲松村沙友理是乃木坂46的一期生成員，2021年畢業退團，持續活躍娛樂圈。（圖／翻攝自X）

據日媒《Sponichi Annex》報導，松村沙友理率先在Instagram曬出一張穿著禮服、抱著兩隻愛犬的照片，並發文報喜：「有件私事向大家報告，我現在已經結婚，並且正孕育著一個新的生命。」而她的丈夫是任職於東京某家企業的年長上班族，兩人交往將近兩年修成正果。根據身邊的人透露，男方被形容「有著橄欖球選手體型的壯碩體格，是個開朗溫柔的人」。兩人戀情在去年5月被《Smart FLASH》報導曝光，當時她認愛回應：「完全還不是那個階段。現在我正處於努力工作模式，希望大家能夠持續守護我。」如今則閃電宣布結婚，懷孕已經進入安定期，她也已向所屬經紀公司報告這份雙重喜訊。

▲松村沙友理透過社群平台宣布結婚，而且已經懷孕。（圖／翻攝自X）

松村沙友理另一半的外型，曾有媒體報導形容他長得像搞笑組合「三明治人」的51歲成員富澤岳史，因此成為日網話題。

▲過去日媒曾報導，松村沙友理圈外人老公神似51歲諧星富澤岳史。（圖／翻攝自X）

此外，松村沙友理是乃木坂46的一期生成員，2021年宣布畢業退團，她也是第9位結婚的前乃木坂成員。