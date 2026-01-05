古力娜扎床戲「主動加碼」：來非禮你了　陸劇男神羞到嘴角壓不住

記者黃庠棻／台北報導

由《延禧攻略》總製作人于正所推出的另一力作《玉茗茶骨》，找來侯明昊、古力娜扎領銜主演，以茶道、宅鬥與探案為主軸，融合復仇、家產爭奪與情感拉扯，整體節奏明快，爽感密集，開播以後迅速引爆討論。

▲《玉茗茶骨》由古力娜扎、侯明昊主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

談到對手戲互動，古力娜扎透露自己對侯明昊的第一印象是英俊瀟灑，她也分享劇裡宅鬥暗潮洶湧，但戲外幾位女演員感情很好，尤其她和趙昭儀一起錄過節目，彼此早已熟悉，因此拍攝女生群戲時氛圍特別快樂。

《玉茗茶骨》裡，侯明昊跟古力娜扎的關係並非單純甜寵，而是從互相利用、彼此試探，到一次次對峙後逐漸動心。進入第10集後，劇情也迎來另一波高潮，選婿儀式上，榮善寶原本準備選擇陸江來，卻在關鍵時刻被握有榮家把柄的「楊鼎臣」（劉擎飾）逼停，面對家業與未知威脅，她無奈選擇楊鼎臣為婿。

▲《玉茗茶骨》由古力娜扎、侯明昊主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

無法接受的陸江來帶著榮善寶外出乘船並堅定地吐露自己的對她的情感，說出「我不願與妳為友，大小姐我想娶妳為妻。」令榮善寶內心動搖。

在見到不請自來的楊鼎臣後，榮善寶轉而前往陸江來房中，提出過夜要求，主動拉起他的手同床共枕並獻上深情一吻，陸江來則羞澀反問「小姐說要同我做的夫妻是做一夜？做一月？還是做一世的？」把兩人的情感張力推至高點。

▲《玉茗茶骨》由古力娜扎、侯明昊主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

這場同床親密戲連導演都邊拍邊害羞，侯明昊全程嘴角壓不住，古力娜扎則笑說「要來非禮你了！」隨後在床上躺好的她還加碼提議要自己把鞋子踢掉，讓導演忍不住笑說「妳也太主動了吧！」

▲《玉茗茶骨》由古力娜扎、侯明昊主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

在接下來的劇情中，榮善寶跟陸江來共度一夜過後，竟傳來楊鼎臣被殺的消息，房內血流成河，榮善寶被指行蹤可疑，陸江來也遭審問，過程中頭痛不已的他逐漸回憶起過往，為後續劇情留下巨大懸念。《玉茗茶骨》正於愛奇藝國際站熱播中。