2025年度人氣南韓男歌手TOP1是SJ成員！　TWICE彩瑛人氣南韓女歌手奪冠

記者劉宜庭／綜合報導

FansWorld 2025年度人氣系列票選結果正式公布，Super Junior 的銀赫以驚人的得票數與過半的得票率，強勢奪下人氣南韓男歌手冠軍；而人氣南韓女歌手組則由 TWICE 的彩瑛拿下第一名。銀赫、彩瑛將分別獲得「HEYPOCA小卡機」7天螢幕廣告，粉絲窩邀請各路神手站姐、站哥投稿最強飯拍！

本次人氣南韓男歌手榜單中，名為 Super Junior 的銀赫（135,830票，60.53%）；第二名是承漢（31,626票，14.09%）；第三名為 SHINee 的泰民（11,400票，5.08%）；第四名是 GOT7 的有謙（11,210票，5.00%）；第五名為 EXO 的伯賢（6,616票，2.95%）。接續其後的則是第六名都敬秀（2.10%）、第七名 Key（1.70%）、第八名鄭容和（1.65%）、第九名 TXT 杋圭（1.27%），以及第十名的溫流（1.10%）。

▲銀赫。（圖／翻攝自銀赫IG）

作為「韓流帝王」Super Junior 的主領舞，銀赫在 2025 年的投票中展現了斷層式的領先。他個人獲得了超過 13 萬張選票，一人便獨佔了超過 60% 的得票率，數據相當驚人。銀赫多年來不僅在音樂與舞台表演上維持頂尖水準，在綜藝與社群經營上的親和力，更是他能在眾多後輩環伺下，依舊保持超高人氣、穩居第一的關鍵。

人氣南韓女歌手的競爭則顯得格外膠著。第一名為 TWICE 的彩瑛（120,945票，31.31%）；第二名為 IU（117,962票，30.53%）；第三名是 ITZY 的禮志（63,088票，16.33%）；第四名為 (G)I-DLE 的 Minnie（34,845票，9.02%）；第五名是權恩妃（8,628票，2.23%）。其後排名依序為第六名 Yuju（1.48%）、第七名 i-dle雨琦（1.29%）、第八名 MAMAMOO 輝人（1.28%）、第九名 MAMAMOO 頌樂（1.28%），以及第十名的 MAMAMOO 玟星（1.27%）。

▲彩瑛。（圖／翻攝自IG／彩瑛）

彩瑛身為 TWICE 的才華擔當，近年來憑藉著鮮明的個人風格、獨特的藝術氣息以及在詞曲創作上的亮眼表現，吸引了大量死忠粉絲的支持。這次奪冠不僅代表了她個人的高人氣，也再次印證了 TWICE 作為頂級女團成員的強大市場號召力。

人氣南韓男團冠軍 小卡機應援時段：2026/1/10 ~ 2026/1/16

人氣南韓女團冠軍 小卡機應援時段：2026/1/17 ~ 2026/1/23

人氣南韓男歌手冠軍 小卡機應援時段：2026/1/24 ~ 2026/1/30

人氣南韓女歌手冠軍 小卡機應援時段：2026/1/31 ~ 2026/2/6

▲DUKPLECE熱情贊助HEYPOCA小卡機廣告（紅框處），作為粉絲窩2025年度票選韓星類應援禮。（圖／記者劉宜庭攝）

▲粉絲窩開放粉絲投稿小卡機邊框設計圖哦！歡迎到粉絲窩信箱投稿～（圖／翻攝自HEYPOCA官網、DUKPLACE提供）

▲HEYPOCA小卡機應援廣告示意圖。（圖／DUKPLACE提供）



● 應援圖投稿辦法

為確保活動順利進行並尊重相關權益，請投稿者務必詳閱以下規範：

信件規範：來信請務必於標題或內文註明「投票分類」及「偶像名稱」（例如：南韓人氣偶像團體／ FTIsland），以利主辦單位辨識與整理。

1. 肖像權與著作權聲明：投稿者請務必確認圖片之肖像權與著作權合法性。我們將優先選用「已附上肖像權使用同意書」或「已向藝人經紀公司詢問肖像權之截圖證明」之投稿作品。

※免責聲明：若投稿作品涉及任何侵權行為，將直接取消活動資格，並由投稿者全權負責相關法律責任；FansWorld粉絲窩僅提供展示平台，不承擔任何法律連帶責任。

※注意事項：若投稿素材欲使用劇照或官方宣傳圖，請務必向該劇製作方或版權方取得授權同意證明。

2. 投稿方式：請將圖片檔案及報名資訊寄至官方信箱：fansworld@ettoday.net

3. 信件格式

信件主旨：【K區燈箱／小卡機廣告投稿】應援票選分類／偶像名字

信件內容：

投稿人姓名：

投稿人身份證字號：

投稿人聯絡電話：

應援票選分類／偶像名字：

肖像權／版權使用同意書：（請夾帶檔案）

投稿檔案：（請夾帶檔案）

※投稿檔案格式要求：請夾帶 PNG 或 AI 檔。

※投稿檔案尺寸說明：照片像素、比例不限，主辦單位將視實際燈箱尺寸進行專業排版與調整。

● 注意事項

※主辦單位「ETtoday新聞雲」保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利，如有任何爭議，主辦單位擁有最終決定權。