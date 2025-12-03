ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《藥師少女的獨語》爆翻拍真人！選角曝光
嫁3800億元豪門 …47歲蜜雪絕美現身！　開唱身邊「竟然不是薇琪」

記者蔡琛儀／台北報導

歌手言佳泫（言言）日前舉辦久違的專場演場會，宣告回歸舞台，這次演出不僅帶兩首新歌作品發表首唱，還請到饒舌歌手好友力克，及嫁入3800億元豪門的47歲凍齡女神「蜜雪薇琪」成員蜜雪以經典歌曲合唱助陣，讓現場紛絲激動不已。

▲▼言佳泫專場演唱會，嘉賓蜜雪、饒舌歌手力克。（圖／嘉樂娛樂工作室提供）

▲言佳泫開唱請到蜜雪當嘉賓。（圖／嘉樂娛樂工作室提供）

言言開場時演唱自己經典創作〈毒蘋果派〉，唱一半突然忘詞，當場仰天大笑；在這首歌結束後的Talking環節馬上跟台下粉絲說：「剛剛看到大家一時太興奮了突然忘詞，請大家忘了剛剛那一Part。」

這次邀請到蜜雪站台，兩人合唱蜜雪薇琪經典歌曲〈獨立〉、〈隱形的雪〉合唱助陣，言佳泫表示在跟蜜雪討論歌單的時候，除了〈獨立〉之外大家比較熟悉的應該是〈愛斯基摩〉，但自己小時候最喜歡〈隱形的雪〉一講完馬上驚訝捂嘴：「對耶！我們不可以說小時候！」讓蜜雪與台下笑聲不斷，而蜜雪也透露接下來會有新作品跟大家見面。

▲▼言佳泫專場演唱會，嘉賓蜜雪、饒舌歌手力克。（圖／嘉樂娛樂工作室提供）

▲言佳泫舉辦專場演唱會。（圖／嘉樂娛樂工作室提供）

言佳泫坦言，這一兩年一直很積極的累積作品發行量與挖掘自己更豐富的創作靈感，像這次首唱並剛發行的〈LEO〉與即將推出的〈在你唇下熟成那晚〉，兩首新歌分別都延續言佳泫星座系列與19禁氛圍創作，在演出尾聲她也特別安排一首〈這感覺就對了〉，邀請歌迷一起跟著她唱副歌三句最重要的歌詞，希望大家遇到對的事都能充滿力量、毫不猶豫的勇往直前。

