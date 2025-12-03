打籃球「地上狂冒白色碎屑」！嚴立婷上廁所一脫褲超糗：不敢了

記者潘慧中／綜合報導

節目《姊妹亮起來》最近討論「只有女生才懂得崩潰瞬間」的話題時，主持人嚴立婷坦言，之前打籃球的時候，場地上忽然一直出現白色碎屑，原本以為是打掃得不乾淨，後來去上廁所才驚覺「超糗真相」！

▲嚴立婷打籃球發現地上一直冒出白色碎屑。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊）



嚴立婷透露，事情發生在她以前打籃球時，「打一打就覺得地上怎麼有一坨一坨白白的？有些是一絲一絲、有些是一坨一坨，好像棉花但又好像衛生紙。」

▲▼嚴立婷剛開始不確定那是什麼東西。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊）



當時身為隊長的嚴立婷相當困惑，便略帶責備地提醒學妹：「怎麼會打一打忽然有這些？垃圾掃一掃，場地怎麼維護的？」然而清理後再打兩、三場，地面依舊冒出相同碎屑，讓她更加不解：「這什麼東西？妳們到底怎麼打掃的？」

語畢，嚴立婷決定先去上廁所，卻在脫褲的一瞬間發現真相，「剛剛那些東西是我的！！」原來是因為那時仍年輕的她，太認真又激動地打籃球，「我把衛生棉磨破了！」

▲▼嚴立婷後來才知道是被自己磨碎的衛生棉。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊）



發現白色碎屑來源竟然是自己後，嚴立婷不敢再對學妹多說一句話，「我回到球場上就不好意思再罵學妹了，因為就知道那些東西都是我的，所以之後打籃球，我就不敢在月經來的時候了。」