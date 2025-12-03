ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
2025陸劇主角人氣TOP 10
曖昧對象忽冷忽熱？ 3招調整心態
《動物方城市2》藏7大彩蛋！
吳佩慈香港公開現身！　助選閨密丈夫…20年友情她罕開金口拉票

仗義藏真心／獨家！香港公開現身　吳佩慈友情助選閨密丈夫

▲吳佩慈移居香港育兒、專心當一個好媽媽的同時，難得能請動她露面的就是慈善活動。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

台灣女星吳佩慈和名人紀曉波交往，並育有4名子女，移居香港多年的她鮮少露面，就連今年大S逝世，也低調地陪伴家屬，沒有公開曝光。不過近期吳佩慈卻難得為香港立法會議員拍影片助選，背後竟藏著一段20年的真心友情。

仗義藏真心／獨家！香港公開現身　吳佩慈友情助選閨密丈夫

▲吳佩慈罕見為香港議員楊哲安助選，全為了她和議員夫人楊張新悅的20年姐妹情。（圖／翻攝自吳佩慈IG）

早年吳佩慈和大小Ｓ就是勇於表態的年輕藝人代表，不過隨著吳佩慈在香港和紀曉波組成家庭，身為4個孩子的媽，她也專心在育兒身上，已經鮮少公開露面，但近來卻為了香港立法會選舉，特地拍影片幫議員楊哲安助選。

開口助選　為閨密盡心

在影片中，吳佩慈稱自己是「一個住在香港的四寶媽」，大讚楊哲安是「最懂女性的男候選人」，且他不只關心女性，對教育也非常有研究，呼籲女性朋友站出來投票。會讓吳佩慈難得開金口又露臉拉票，其實是因她和候選人的老婆、香港女星楊張新悅是交好20年的閨密。

仗義藏真心／獨家！香港公開現身　吳佩慈友情助選閨密丈夫

▲吳佩慈（右）和企業家紀曉波（左）相戀育兒，雖未結婚但感情一直甜蜜。（圖／鏡週刊提供）

據悉，兩人很早就認識，而且非常投緣，後來吳佩慈到香港發展、繼而和紀曉波相戀育兒，雖然幸福，但在當地舉目無親，是楊張新悅在最孤獨的時候，陪伴著吳佩慈，讓她漸漸地熟悉香港、直到把香港當家，於是楊張新悅便成為吳佩慈在異鄉形同家人般的存在。

仗義藏真心／獨家！香港公開現身　吳佩慈友情助選閨密丈夫

▲吳佩慈（左）和大S（中）作為華岡七仙女，一直都力挺大S的戲劇作品。（圖／翻攝自大S微博）

而吳佩慈也從認識初期，就全程參與楊張新悅和議員丈夫楊哲安的戀情與婚姻，在觀察期就會幫著姐妹看男方人品與談吐，在吳佩慈的支持下成功過關，婚禮上吳佩慈還是女生的伴娘，可見這兩家人的好情誼。

懷念大S　想到就傳訊

仗義藏真心／獨家！香港公開現身　吳佩慈友情助選閨密丈夫

▲吳佩慈（右）除了是楊張新悅（左）婚禮的伴娘外，兩人都生了四個孩子，有說不完的媽媽經。（圖／翻攝自張新悅IG）

更巧的是，吳佩慈和楊張新悅都生了四個小孩，於是交流媽媽經、互相協助育兒，更讓她們閨密之間更為緊密。因此，一提到要幫忙楊哲安選舉，吳佩慈一口就答應，就為了感謝夫妻倆對她這個異鄉人多年來的幫忙，重情重義的程度，和大S如出一轍。

雖然在香港有了全心全意呵護的家庭，但吳佩慈日前才發文懷念大S，大S離世已經十個月，她至今都還不願相信好友真的不在了，還是常常想到什麼，就傳訊息給大S，「當作她還在，只是太忙沒回。」而她也開始重看大S昔日的節目和戲劇片段，因她已決定，要一直記得大S，「只要我們都記得她，她就會一直存在！」


