S.H.E跨年夜合體！　Ella爆料「Selina要當垃圾」揭她二寶進度

▲ ELLA連8年擔任弘道寒冬助老公益大使。（圖／記者徐文彬攝）



記者翁子涵／台北報導

Ella陳嘉樺今（2日）出席弘道老人基金會公益活動，開心透露昨晚才和Selina和Hebe聚餐，而先前Selina照片中看來凸肚，被傳疑似有了二寶，對此，Ella否認笑說：「幹嘛這樣講，那（凸肚）只是衣服啦，她昨天看起來很漂亮，容光煥發的！」聊到是否真有二寶計畫，她則笑說：「我沒有刻意跟她聊，但她似乎沒有放棄，你們要問她。」也不忘補充 強調自己沒有要再生第二胎。

▲▼ ELLA跨年夜將和Selina、Hebe一同度過。（圖／記者徐文彬攝）



談及跨年工作計畫，Ella透露今年恰好和Selina、Hebe都沒有安排工作，Selina日前也在群組中提議一起在跨年夜開趴，Ella問她有什麼想法，Selina打趣回：「不是去你家、就是去你家囉！」這次跨年趴主題訂為「垃圾食物」，Ella先開出了一些菜色，沒想到Selina說：「我什麼都不想帶，我只會帶一家三口，去你們家當垃圾。」讓她哭笑不得，也直讚：「我很喜歡她這樣，因為重點就是大家能夠聚在一起。」

Ella的「It‘s Me艾拉主意」巡演近來一一登場，目前在大陸杭州、長沙舉行，不少粉絲敲碗台灣場次，被問明年有無機會登上台北小巨蛋開唱？她表示：「不知道，不會想這麼遠，就是順其自然的走。」也透露兒子勁寶陪伴自己巡演時，知道她是在工作狀態，不僅不會吵著要黏著她，還會貼心問她要不要喝水、關心她會不會累，讓Ella備感溫暖與欣慰。