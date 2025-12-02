八點檔男星進ICU「三度病危」被醫警告要換肝　暴瘦15kg近況曝光

記者黃庠棻／台北報導

八點檔男星洪毛堪稱最佳綠葉，在《市井豪門》、《愛的榮耀》、《好運來》等戲都帶給觀眾許多笑料，私底下的他經營汽車貼膜副業有成，先前在新竹開設新店面還有許多藝人好友站台。怎料，洪毛在9月因為生病住進加護病房，出院後近況曝光，在短短幾個月時間內暴瘦15公斤。

▲《好運來》洪毛日前住進加護病房。（圖／民視提供）

洪毛在9月時發現自己上廁所「顏色變得不一樣」，身體也有悶燒的感覺，於是到醫院檢查，沒想到醫生一看之後就不讓他離開醫院，緊急住院檢查，原來他的肝指數飆到8000多，黃疸指數高達21，同時併發膽囊炎，直接被送進加護病房，還收到病危通知。

而洪毛住院前意識清醒，沒想到送進加護病房之後就陷入昏迷，過了5天才醒來，本來以為肝指數下降就能穩定病況，卻沒想到黃疸指數是正常人的10倍以上，還被醫生警告「可能要換肝」，後來轉往土城長庚醫院，才發現已引發敗血症，第三度收到病危通知。

住院長達一個月，洪毛終於在10月中旬出院回家休養，直言「若不是靠意志力撐過來，可能無法再見到大家。」所幸經過1個月的調養後，他這幾天與蘇晏霈、賴芊合等好友一起出席友人婚禮，尤其蘇晏霈也替他報平安「毛哥也順利康復中，大家放心，我們都有好好盯他的」。

▲《好運來》洪毛出院後近況曝光。（圖／翻攝自Facebook／蘇晏霈）

鬼門關前走一遭，洪毛的近況也引起網友關注，原本身材精實的他整個人瘦了一圈，蘇晏霈透露他「瘦了15公斤」，雖然變得消瘦但整個人的氣色不錯，讓許多網友關心說道「看得出來洪毛瘦了，幸好氣色還可以」、「洪毛哥要再長些肉回來喔」、「洪毛帥哥～早日康復」，引起熱議。

▲《好運來》洪毛出院後近況曝光。（圖／翻攝自Facebook／蘇晏霈）