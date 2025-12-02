Ella突要粉絲為親弟集氣！　露面崩潰大哭...曝「3熟悉面孔」都離世

▲ Ella感性落淚。（圖／記者徐文彬攝）



記者翁子涵／台北報導

Ella陳嘉樺今（2日）出席弘道老人基金會公益活動，沒想到記者會才剛開始，她就突然難掩激動情緒，二度淚灑現場，Ella感傷地表示自己突然想起熟悉的2位攝影大哥和化妝師近年相繼離世，「走得非常突然，看到非常感慨，都是我認識的面孔，讓我一直回想我們上次見面的時候有好好說話嗎？很感慨，都不知道下次見面是何時，能看到大家很開心。」相當真性情。

▲▼ Ella感慨3熟悉面孔都已離世。（圖／記者徐文彬攝）



日前她在巡演上，也感性告白、並邀請全場觀眾一起鼓勵自己的弟弟，Ella透露弟弟因為同事突然離世，身心大受打擊，開始出現失眠、拉肚子、胃痛等問題，檢查都沒有異狀，才發現是自律神經失調，變成70歲老人狀態，Ella表示：「我大姐、二姐都經歷過憂鬱跟低潮，演唱會上給她們告白，就是想要這麼做，眾人的意念很強大，希望粉絲為我家人祝福，每個家庭都有不容易的時候，希望大家都能勇敢面對。」

熱愛散播正能量的Ella，也不諱言自己以前遇到低潮時會很壓抑，「但我這一兩年覺醒了，可能看一些網上文章，看久了覺得如果人生最終目的就是死了而已，下一秒會發生什麼不知道，困難都會過去。」問及Selina、Hebe有無向她求助的時候？她笑說：「老婆們都比我還要正能量，不太需要。」

