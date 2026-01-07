冰球樂團成員遭「囚禁施虐」！　「食物硬塞進嘴、被潑水」畫面曝光

記者蔡琛儀／台北報導

icyball冰球樂團由主唱王與鍵盤手蒙、貝斯手Nelson、鼓手士捷組成，睽違4年推出全新專輯《我很抱歉》，新歌〈你要是真的愛我才不會這樣〉由陳君豪製作，延續團隊擅長的「長歌名」特色，以動人旋律包裝最扎心的情感。

▲冰球樂團推出新歌〈你要是真的愛我才不會這樣〉 。（圖／何樂音樂提供）

新歌MV聚焦對承諾關係與婚姻的恐懼，由鼓手士捷與曾入圍金鐘獎的新進演員聿安主演，兩人在化為審訊場景的噩夢空間中對戲，影像充滿南韓復仇懸疑電影質感，也致敬楊德昌《恐怖份子》的經典畫面，士捷被淋水在臉上、硬塞義大利麵，相當犧牲，他形容，MV開頭情緒崩潰、縱聲長嘯的段落最為困難，也是全片的情緒轉捩點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了進入狀態，士捷透露導演奧斯丁親自與他對戲，頭貼頭、鼻貼鼻的瞬間，才真正感受到角色的不甘與癲狂，也因此拍攝期間刻意保持沈浸狀態，深怕來之不易的情緒消失。士捷也大讚聿安總能迅速進入角色，「當一個好演員真的不容易。」

▲▼冰球樂團鼓手士捷相當犧牲。（圖／何樂音樂提供）

呼應歌曲主題，團員也分享愛情觀。已婚的Nelson認為婚姻是被託付的關係，「愛情是內在，婚姻是家的外殼。」士捷則坦言仍渴望被理解與被接住，不會因此停止追尋愛情；蒙形容愛情是自然發生的日常，主唱王則直言：「如同生命，來去空手，過程都是選擇。」