獨／錯過最後一面！《星光》大Q愛兒罕病過世　返台抱屍痛哭：祂等到我才閉眼

記者翁子涵／專訪

大Q吳秉洛2008年自《超級星光大道》第二屆出道，去年底推出新歌〈唱我們的歌 My Song〉，想傳遞：「現在難過也沒關係，明天我還是可以好好的。」更像是一種自我療癒，這兩年他經歷低潮，去年底又痛失狗兒子「吳禮物」，成為壓倒他的最後一根稻草。

這兩年，大Q的人生走過一段很長的低潮期，從選秀節目出道後，他一直被貼著「選秀歌手」的標籤，「會覺得機會好像比較少，音樂相關的背景也沒有那麼深厚，很多時候沒有舞台可以好好展現。」產業快速更迭，現實也比想像中殘酷，長期的壓力，讓他免疫系統出問題，皮膚接連出現過敏、濕疹、汗斑，自認正向的他，也忍不住自問：「39歲，真的是一個很難過的關卡嗎？」

去年12月底，他摯愛的狗狗「吳禮物」突然過世，更成了壓垮他的最後一根稻草，當時他正在國外拍攝MV，狗狗卻無預警離開，「我告訴自己必須要堅強，不能讓情緒影響工作，甚至不敢哭，怕一哭就停不下來。」直到拍攝中場，他才告訴經紀人狗狗過世的消息，情緒瞬間潰堤，直接在片場痛哭，「那段時間我一直在忍，只希望大家把工作完成，對得起這個作品。」

他回憶愛犬在5歲時罹患罕見疾病，血液寄生蟲感染，病情最嚴重時，昏迷指數一度降到3，醫生看到牠還能被牽著走進醫院都覺得不可思議，「一般來說早就休克了。」後來歷經輸血、換血、長達半年的洗血治療，醫藥費高達近11萬，才勉強救回一命，即便如此醫生卻告知，心肺與腦部都受到損傷，身體會慢慢吸收不到營養，「有可能在睡夢中就離開。」復原後的牠動作明顯變慢、不太跑跳，睡眠時間也越來越長。

真正離別的那一天，大Q人在上海工作，白天狗狗還在和媽媽玩，晚上卻異常安靜地躺著，身體仍是溫熱的，過了一段時間都沒有醒來，才發現已經昏迷，「早上9點多過世，那時我人在上海，行程才剛開始五天，我整個人崩潰，覺得為什麼我會在這裡？如果可以陪著他就好了。」他感慨人很奇妙，只有在失去後，才知道什麼叫珍貴。

因為無法立刻回台，只能請家人先處理後事，等到將近一週後回家，才真正面對現實，他崩潰落淚：「上次看到他時，都還好好的。」媽媽告訴他，狗狗過世時眼睛一直沒有閉上，像是在等他回來，「我希望是真的，至少對我來說，這樣心裡比較過得去。」他抱著從冰櫃裡出來的狗狗痛哭，「再冰也沒關係，那時候我真的很需要他。」大Q心痛表示：「牠對我來說不只是寵物，而是陪伴他度過低潮、最重要的家人。」

大Q也感性說：「我覺得他是靠意志力多陪我1年半，陪我熬過最低潮的時候，任務完成後，選擇睡覺離開。」好在愛犬過世的過程沒有痛苦和掙扎，就像睡著一樣，「離開時還是很漂亮。」他也將狗狗的骨灰製成琉璃珠，隨身佩戴，也送給家人一人一顆，「大家都很愛他。」

直到現在，他提到愛犬仍會紅了眼眶，幾度哽咽中斷訪問，「洗澡會哭、化妝也會哭。」他坦言現在其實很怕再養狗，但也希望有一天能延續這段緣分，「也許再過幾年，如果哪天真的需要陪伴，說不定會再遇到牠。」大Q吳秉洛1月9日將在北流卡夫卡舉辦《唱癮》音樂會，購票請洽iNDIEVOX。

