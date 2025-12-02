入戲太深！老公餵肉被拒絕　梁佑南瞪眼喊「我是媽祖」他秒嗆：我是佛祖

記者蕭采薇／台北報導

宗教奇幻電影《農曆三月二十三》以媽祖為核心，集結楊子儀、陳明真、梁佑南等實力派演員。飾演「大媽」的梁佑南分享拍攝趣事，透露自己入戲太深，回家還堅持吃素，結果老公試圖餵她吃有肉燥的菜，她嚴肅警告：「不要跟我開玩笑，我是媽祖！」沒想到老公竟秒回嗆：「我是佛祖！」

▲梁佑南分享「大媽祖」體驗，拍戲時總覺得媽祖在旁陪伴。（圖／北投映像電影提供）

梁佑南透露，雖然劇組沒有明文規定，但大家都收到「演神明要吃素」的訊息，於是她和楊子儀、陳明真、方琦等人自動自發吃起全素，嚴格到連含蛋黃的糕點都不敢碰。她坦言這是一種為了把戲演好的「潛規則」，神奇的是，吃素後感覺身體變輕盈，肩膀壓力減輕，情緒也更穩定。

▲梁佑南演出《農曆三月二十三》大讚劇本非常吸引人，打破了過去大眾對宗教信仰或神明相關電影的認知。（圖／北投映像電影提供）

片中梁佑南飾演在北港做生意的「大媽」，熱心助人。她回憶一場與飾演「三媽」的陳明真聯手保護男主角「黑豬」（楊子儀飾）的戲，當時面對壞人，兩人沒有動手，僅靠「為母則強」的氣勢與眼神交流就逼退歹徒。該場戲在夕陽餘暉的海邊拍攝，讓她深刻體會到媽祖溫暖人心的力量。

▲《農曆三月二十三》故事以媽祖為核心，（左起）楊子儀、陳明真、梁佑南、邱凱偉。（圖／北投映像電影提供）

《農曆三月二十三》以媽祖為核心，探討因果輪迴與善惡有報，主要在雲林北港朝天宮周遭取景。製片人王重正表示，電影力求展現濃厚的宗教氣息與氛圍，預計於2026年5月正式上映，屆時將串聯全台88間宮廟進行盛大宣傳。