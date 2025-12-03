李㼈愛女李紫嫣「泳渡日月潭」險境曝光！　《泳氣》邁千萬票房台中會影迷

記者蕭采薇／綜合報導

勵志國片《突破：三千米的泳氣》，由資深藝人李㼈監製，集結李紫嫣、蕭煌奇、范逸臣等卡司，講述盲泳者泳渡日月潭的熱血故事。該片口碑沸騰，全台票房已突破930萬，正向千萬大關邁進。為了回饋影迷，6日「中山73影視藝文空間」將舉辦《突破自我的勇氣》講座，女主角李紫嫣將親臨現場，分享為戲挑戰泳渡日月潭的驚險歷程。

▲《突破：三千米的泳氣》李紫嫣，將於中山73開講。（圖／中山73提供）

迎接浪漫12月，中山73推出「愛無設限」主題，精選橫掃奧斯卡6項大獎的經典愛情片《樂來越愛你》（La La Land）10週年限定回歸；以及被譽為「聖誕節必看」的《愛是您‧愛是我》，讓觀眾在醉人旋律中感受滿滿幸福。

▲《突破：三千米的泳氣》李紫嫣泳渡日月潭。（圖／中山73提供）

影迷不能錯過的還有「雙焦點主題」，首波聚焦大滿貫影后伊莎貝雨蓓，一次獻映4部風格迥異的力作：包括洪常秀執導的《旅人所嚮》、遠赴京都拍攝的《日安，朵朵》、與坎城名導安德烈泰希內合作的《鄰家密友》，以及懸疑片《無人相信的真相》，展現影后千變萬化的演技魅力。

▲聖誕必看經典！《樂來越愛你》（La La Land）甜蜜重映。（圖／中山73提供）

此外，首輪藝術電影強打紀錄片《攀岳人生》，紀錄「視障攀岩之神」小林幸一郎挑戰美國傳奇岩壁的熱血冒險，勇奪多倫多日本電影節觀眾票選獎。動畫單元則推出獲獎無數的繪本風動畫《聖誕五告讚》、捷克童話改編《傲嬌公主的奇幻冒險》及熱血高校故事《擊浪青春》，適合全家大小一同觀賞。

▲伊莎貝雨蓓與法國導演尚保羅沙洛梅合作懸疑片《無人相信的真相》。（圖／中山73提供）