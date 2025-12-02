AV女神被拍「九份0偽裝逛街脫了」！超兇身材現形 3.3萬人朝聖讚爆

記者潘慧中／綜合報導

日本AV女優小宵虎南（小宵こなん）憑藉高顏值和豐滿上圍，受封為「新生代神乳傳說」，一度被譽為能繼承三上悠亞的AV女優。儘管2月已正式宣布引退，她仍繼續更新社群動態，1日更上傳了前去九份遊玩的照片，立刻吸引3.3萬人朝聖按讚！

▲▼小宵虎南最近去九份逛老街。（圖／翻攝自Instagram／konankoyoiiii）



照片中，可以看到小宵虎南穿著淺色細肩帶背心，合身剪裁包覆出超兇上圍，半脫下黑色外套，營造若隱若現的隨興氛圍，她下半身則搭配寬鬆牛仔褲，增添率性魅力。

▲小宵虎南此次來台主要是為了見面會。（圖／翻攝自Instagram／konankoyoiiii）



小宵虎南手中那顆粉色毛絨包包成為整體造型的視覺亮點，甜美可愛的元素中和了牛仔褲的街頭風格，使整體呈現甜酷交織的獨特風格。周遭遊客往來穿梭，完全沒有偽裝的她渾身散發自信。

▲小宵虎南2月已正式宣布引退。（圖／翻攝自Instagram／konankoyoiiii）



事實上，小宵虎南此次來台是為了舉辦見面會，「我明年還會來！」雖然不再推出AV作品，但她之前表示會更投入經營YouTube頻道，並在Fan Club持續推出探訪溫泉、桑拿設施等更刺激的付費影片回饋粉絲，也會繼續參加cosplay、DJ活動。