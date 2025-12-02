辛龍露面了！「比YA宣布回歸」最新近照曝光　揭復出下一步動態

記者田暐瑋／綜合報導

辛龍在妻子劉真於2020年過世後，消失在螢光幕上5年，近日正式宣布重返歌壇，2日也罕見更新社群媒體，PO出近照，顯得氣色極佳，開心說：「好久不見嘍～！」

辛龍2日在臉書發文，PO出一張坐在沙發上，對著鏡頭比出YA手勢的照片，向許久未見的粉絲問好，並積極接演尾牙活動：「演出、尾牙活動開跑了，朋友們我們現場見面喔！」粉絲見到他振作重回演藝圈的模樣也相當欣慰，紛紛留言打氣。

▲辛龍復出了。（圖／翻攝自辛龍臉書）



在這5年中，辛龍並沒有沉溺於悲傷，而是選擇不停地創作音樂，雖然有許多朋友提到他的情況，但他並不認為自己處於負面狀態。在推出的新歌中，辛龍反覆唱著，「我知道世上沒有什麼感情能天長地久，但我以為真真切切愛一回就夠」，更是他最沉痛的告白，坦承自己原以為擁有的愛已足夠，卻沒料到會如此突然地失去。

儘管充滿悲傷，但辛龍的歌曲也透露出努力尋找的出口，「我的心若有滿滿回憶度過秋冬，就有期待未來的春暖花開的擁有」。用「秋冬」比喻失去劉真後的漫長黑夜，用「期待未來的春暖花開的擁有」作結束，則是他帶著回憶繼續前行的希望。

▲辛龍新歌痛訴喪妻5年心聲。（圖／翻攝自臉書）

