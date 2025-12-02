吳克群認了「身心緊繃」出狀況　緊急求救大師「定期調頻」

▲頌缽大師田定豐與療癒女王朱衍舞聯手推出的新書。（圖／唱戲世界娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

種子音樂創辦人、也是臺灣知名頌缽大師田定豐與療癒女王朱衍舞聯手推出的新書《敲出自我療癒力》，預購一開即成雙冠王，更吸引三大明星罕見聯手跨刀作序，包括創作天王吳克群、靈性歌后丁噹，以及八點檔男神楊皓崴，三人平時都在田定豐身邊進行「聲波清理」，更公開鮮少透露的真實身心狀態。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 頌缽大師田定豐與療癒女王朱衍舞將在明年舉辦舉辦大型「聲波療癒分享會」。（圖／唱戲世界娛樂提供）



吳克群透露因為每天都得像空中飛人般的到處巡演、音樂節與商演的忙碌生活，身心難免長期緊繃，只要有空必定回去讓田定豐「調頻」，他在推薦序中寫下一句被編輯視為全書金句的話：「頌缽的振動就像一位無形的醫生，能安撫我們失衡的自律神經，經由聲音與心靈的共振去撫慰療癒自身。」

而在台北小巨蛋演唱會攻蛋成功的丁噹則以多年對療癒音樂的敏感度指出：「田定豐老師的這本智慧之書，你將開啟聲音的無限認知，回到寧靜裡來學習理解自己，練習用心傾聽自己內在的聲音。這本書就像一扇門，打開後就能走進寧靜。它教的不是複雜理論，而是如何在混亂的世界裡向下扎根，用聲音找回最真實的自己。」

楊皓崴在序中坦言，長期拍戲日夜顛倒，壓力逼近臨界點，「每隔一段時間就一定要去找豐哥維修，不然真的撐不住。」他形容頌缽像「強制關機再重開」，一次就能讓累積的壓力與情緒瞬間被清空，「頌缽不是神祕儀式，而是一種讓身體回到秩序的力量。」

此外，田定豐將於明年1月11日在台大集思會議中心，舉辦大型「聲波療癒分享會」，屆時將與朱衍舞以及多位療癒樂器老師，在舞台與三十位徒弟們共同打造巨型「360 度聲波能量場」，帶領現場來賓親身體驗書中所說的「身心吸塵器」力量。

