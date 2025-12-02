濱崎步上海風暴「4天爭議戰」一次看！0觀眾一樣能唱　霸氣反擊被讚爆

記者田暐瑋／綜合報導

日本天后濱崎步睽違多年的上海演唱會，原定於11月29日盛大登場，卻因中日關係緊張，在開演前24小時遭陸方強行中止，濱崎步展現天后風範，帶領全體團隊在「零觀眾」的體育館內，堅持完成了全套演出，然而，陸媒發布「攝影師道歉文」稱此事是假消息，引發輿論攻防戰，究竟這72小時內發生了什麼事？《ETtoday》為您整理完整始末。

▲濱崎步。（圖／大步整合行銷提供）



【前情提要】

2025年11月下旬，因日本首相高市早苗發表關於「台灣有事」的言論，多場日本藝人（如動漫歌手大槻真希等）在大陸的演出相繼遭取消。

11月28日：

濱崎步團隊接到中方緊急通知，要求中止原定隔天舉行的演唱會，此時舞台已搭建完成，主辦單位正式發布公告，以「不可抗力因素」為由宣布取消，並啟動退票程序。

濱崎步發文證實消息，表示對此感到「無法理解」與「悔恨」，並向已抵達上海的歌迷及工作人員致歉。

11月29日：

濱崎步並未直接拆除舞台離開，在無觀眾的空蕩場館內，按照正式流程完成了整場演出的錄製，「我們在昨天接到中止要求後，在沒有觀眾的狀態下... 傾盡全力的心情，完成了這場演出。」

11月30日：

濱崎步釋出9張在上海場館內的「無人演唱會」現場照片，展現華麗的舞台燈光與服裝，並配文表示這雖然是沒有觀眾的演出，卻是她「演藝生涯中最難忘的一場」。

大陸《環球時報》前總編輯胡錫進發文承認，此次臨時取消對中方商業信譽的損失可能「超過日方」。

12月1日：

大陸外交部發言人林劍被外媒問及此事，未正面回應，僅稱「具體操作情況請向主辦方了解」。

晚間微博上出現一名賴姓攝影師的「致歉聲明」，稱是他「違規偷拍彩排畫面」，導致外界杜撰成「無人演唱會」，一切是不實信息。

濱崎步所屬的愛貝克思唱片公司會長松浦勝人發文，還原當天情況：「當地的活動承辦方告訴我『要辦』， 結果當天卻突如其來下令『強制中止』，完全沒有商量的餘地。」形容整起事件「「簡直像是殺雞儆猴般令人恐懼。」

▲濱崎步事件時間軸。（圖／記者田暐瑋製表）