鄭爽消失4年推AI短劇！　90%還原代孕醜聞真相…被封殺4年近況曝

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星鄭爽2021年被爆代孕棄養及逃漏稅醜聞而遭到全面封殺，被視為劣跡藝人，且欠下巨債，演藝活動全面停擺。她消失螢光幕4年，一度開設IG發聲，如今帳號也已經消失，工作室在抖音開新帳號重啟，還推出AI短劇，為自己發聲。

▲鄭爽消失4年，新帳號開始為自已的發聲。（圖／翻攝自微博）

鄭爽工作室在今年2月開設抖音帳號「小鄭子事務部」，並且推出AI短劇，聲稱90%的情節改編自其親身經歷，被視為半自傳短劇。該帳號8月上架AI短劇《赴美爭奪撫養權》，以AI影片還原2019年至2021年之間，女主角遭前男友陷害後遠走他國的過程，一集不到3分鐘，登場人物全是AI製作，本人沒有露臉演出。10月又推出AI短劇《夏風漫過舊書桌》，屬於校園偶像劇路線，但是至今只有預告， 被推測是在為復出試水溫。

▲鄭爽推AI短劇。（圖／翻攝自微博）

而作品全以AI短劇為主，雖然聲稱在海外APP平台上架，網友雖好奇但查詢不到。抖音帳號「小鄭子事務部」9月發文：「小爽去哪兒了呢，小爽一直在啊 ！」配上她的控訴，「喉嚨卡著血，一樣的疼」，至今4年了仍在維護自己的權利奮鬥。

▲陸網PO截圖聲稱鄭爽短劇上架海外APP。（圖／翻攝自微博）