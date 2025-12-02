專訪／認了跟Emma聊過「爸媽離婚」　温昇豪夾在李進良、小禎中間

記者黃庠棻／台北報導

台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》即將於12月13日起，每週六晚間9點在公視頻道首播並連播2集；晚間11點於公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo與Hami Video同步上線。近期，主演兼監製温昇豪接受《ETtoday星光雲》專訪時，也分享了拍攝的趣事。

▲温昇豪擔任《整形過後》的主演與監製。（圖／記者徐文彬攝）

《整形過後》温昇豪演出的整形名醫「江浩宇」，有著一雙魔法般的雙手，為許多人改造並重獲自信，只是私底下夜夜笙歌，時常周旋在女人堆中，被虧是以「李進良為原型」。但在採訪時，不管是李進良還是温昇豪都表示該角色是結合兩人與導演林立書的縮影。

劇中，温昇豪有一位正值青春期的女兒，找來李進良與小禎（胡盈禎）的愛女Emma演出，他給予對方超高讚譽，說道「敬業精神我給超高分，她很敬業，不管是投入的程度還是事先做的準備，都可以感受到她想做好，我很讚賞」。

不僅如此，温昇豪也透露Emma因為是演戲處女秀，所以每演完一場戲都認為自己可以更好，還會要求「再來一次」，像是聲音或咬字都對自己有著很嚴格的標準，直呼「她結束之後都會反省，力求進步，這種態度值得讚許」。

私底下，温昇豪與李進良、小禎（胡盈禎）有深厚友誼，也一路看著Emma長大，談到對方露出欣慰的笑容，透露自己在Emma的18歲生日時有到現場祝賀，本想說送一下禮物就好，剛好《整形過後》殺青約莫一年，沒想到Emma看到他問了一句「昇豪叔叔我表演得怎麼樣？」

▲李進良、小禎愛女Emma在《整形過後》與温昇豪有許多對手戲。（圖／六魚文創提供）

EMMA除了擔心自己的表現之外，在温昇豪離場前還主動對他說了一句「昇豪叔叔抱一個」，讓他瞬間覺得對方「真的長大了」，笑說「這兩年她改變很多，把一件事看得很重，不像我們17歲的時候過得渾渾噩噩的」。

▲李進良、小禎愛女Emma在《整形過後》與温昇豪有許多對手戲。（圖／六魚文創提供）

對此，温昇豪進一步解釋自己對EMMA轉變的感動，他透露對方大約在16歲時確定要演出《整形過後》，便開始上表演課，但EMMA從小在鎂光燈下長大，心房很重、表達詞彙也有限，當時表演指導曾告訴他「覺得不太行」，後來大家用各種方法與EMMA溝通。

加上女主角張榕容也逐漸用自己的方式打開EMMA的心房，讓EMMA的表演狀態變得不一樣，後來順利完成演戲的工作，温昇豪笑說「她爸爸應該很開心，如果我是她爸爸，我應該會很開心，因為願意對一件事負責，就很了不起」，言語中滿滿的都是驕傲。

而EMMA在《整形過後》正值叛逆青春期，甚至對於劇中爸媽離婚相當不諒解，剛好與現實生活中有幾分巧合。温昇豪坦言自己也曾與對方聊過這件事，但他是站在「朋友」的角度與EMMA分享，直言「這塊我不用多談，他們父女、母女應該講過很多次」。

▲温昇豪從小看著Emma長大。（圖／六魚文創提供）

談到李進良、小禎兩位好友，温昇豪表示「有人適合當好爸爸，但不適合當好丈夫」，相信李進良本人一定有跟EMMA分享過許多內心話，但他站在第三者的立場看待這一家人，強調「我很肯定他們關係很好，我親眼見證他們變成特別好的朋友」。

▲温昇豪從小看著Emma長大。（圖／六魚文創提供）

過去，温昇豪夾在李進良、小禎兩人中間，坦言雙方都曾跟他抱怨過，但他總是擔任傾聽者的角色，從來不多給予意見或是建議，後來兩人的關係逐漸「往正向道路」，到現在互相給予祝福、協助，直言「在我看到的是完美的呈現一對離婚的夫妻」。

影集《整形過後》由六魚文創出品、温昇豪監製，六魚文創與絡思本娛樂聯合製作，《最佳利益》導演林立書執導，卡司集結温昇豪、張榕容、安心亞、李廷鎮、鄒承恩、潘儀君、洪暐哲、胡瑋杰、禾雁凱、夏騰宏、艾怡良、林育品（阿喜）、劉瑞琪、曹蘭、王渝萱、湯志偉、曾向鎮等堅強陣容，將以整形外科為舞台，直視現代人對美、身分與命運翻轉的渴望。

《整形過後》將於12月13日起每週六晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於明年接棒播出，敬請期待。