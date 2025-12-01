Albee「愛不是如你所願」吐心聲 穿超辣迎接12月…低胸解放上圍！

記者潘慧中／綜合報導

Albee（范乙霏）儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享心情小語。她1日便在社群網站寫下「愛不是如你所願，愛是如他所是」，配上一張低胸性感照，立刻吸引破千人按讚！

▲Albee解放低胸照。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）



照片中，可以看到Albee頭戴蕾絲貓耳髮箍，頸間點綴著立體黑色蝴蝶結頸帶，營造甜美又帶點神祕的氛圍；搭配一字領細肩帶上衣，低胸剪裁辣露深溝和渾圓半球。

▲Albee感性迎接12月的到來。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）



Albee用這張性感照迎接12月的到來，「最浪漫的月份來了」，期待感躍然字句之間。她還引用了一句令她特別有感的話──「愛不是如你所願，愛是如他所是」，並祝福大家，「在愛與不愛裡都能自由自在」，用自己的方式迎接這個充滿溫度的月份。

▲▼Albee曾上節目分享擇偶條件。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店、Instagram／albeefin）



事實上，Albee 2024年曾上節目分享理想型，她希望對象是熱愛自由不無聊、情緒穩定底線明確、有文藝氣息的人。但當時講完這3個條件後，她也苦笑承認：「這真的很難，我還是先回家好了。」