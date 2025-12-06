《星與翼的悖論》8大必看亮點！JO1白岩瑠姬挑戰聲優、親自寫主題曲

文／妞新聞

科幻動畫電影《星與翼的悖論》強勢登陸台灣大銀幕，不僅找來日本神顏男團 JO1 成員「白岩瑠姬」獻聲配音，幕後製作陣容也同樣星光熠熠，由日本動畫界的三大名匠共同打造融合音樂與機甲元素的動人星際史詩鉅作。這次爆米花小姐也將為大家介紹「《星與翼的悖論》8大必看亮點」，現在就馬上前往戲院朝聖吧。

《星與翼的悖論》必看亮點

1.熱門街機遊戲改編

《星與翼的悖論》改編自SQUARE ENIX人氣街機遊戲，描述懷抱音樂夢想卻對未來感到迷惘的高中生「陽」，某天因腦中響起陌生聲音而被捲入異空間當中。不只如此，陽的意識更與宇宙行星「巡星」上的少女機械師「拉科」產生連結。伴隨兩個世界因命運交錯，陽的歌聲也意外成為改變未來的重要關鍵！

2.JO1白岩瑠姬首次挑戰

為主角獻聲的「白岩瑠姬」是日本男團JO1的成員，自選秀節目脫穎而出的他，首次挑戰動畫電影配音，以溫柔細膩的嗓音詮釋角色內心成長。而白岩也在聲音表演上下了極大功夫，他分享一開始有刻意將聲音放弱，再隨劇情推進逐步加強，「這部分我練習了很久，也和導演反覆討論，希望用聲音表現他的內心成長，我覺得這是我最講究、最專注的地方。」

3.華麗聲優卡司陣容

不只白岩瑠姬擔任片中主角的聲優，本片也邀請到超華麗的配音卡司陣容，包含《偶像大師》白石晴香、《遊戲王VRAINS》武內駿輔、《K-ON!》日笠陽子，還有同樣是首次挑戰聲優的SUPER EIGHT（前：關8）成員丸山隆平！

4.三大名匠聯手打造

本片由《柯南》劇場版導演靜野孔文、《新世紀福音戰士》角色設計貞本義行，以及《鋼彈》系列機械設計形部一平攜手打造，堪稱日本動畫界最豪華的製作團隊。不同於原作以機甲戰鬥與友情羈絆為核心，電影版將進一步延伸至音樂、記憶與身份認同的主題。從角色設計、世界觀到音樂製作，都徹底將日本動畫工藝發揮到極致！

5.音樂成全片最大關鍵

在片中，「音樂」可說是貫穿全作的重要核心元素。導演靜野孔文表示：「對曾玩過街機遊戲原作的世代來說，本作將重溫懷舊與新發現的感動；對新觀眾而言，則是一場壯麗故事的開端。」他進一步說明，希望讓遊戲玩家與新觀眾，都能深深投入在這場跨越宇宙的冒險之中，「故事的核心是主角所奏的旋律，當他的歌聲穿越時空傳遞至巡星，遊戲中未揭示的謎團將逐步被揭曉。」

6.細膩描繪心靈成長

《星與翼的悖論》以陷入迷惘的高中生「陽」作為開場，隨著他在重生後踏入異世界，與夥伴「拉科」並肩成長的故事緩緩展開，不僅熱血振奮，也充滿著希望與勇氣。而片中對人物情感的細膩刻畫，更讓觀眾隨著角色的心境起伏而深受觸動。對此，導演靜野孔文表示：「這部作品不只是科幻戰鬥片，更是一段用音樂串聯心靈的成長故事，講述當信念與羈絆跨越宇宙時，會誕生怎樣的奇蹟。」

7.華麗戰鬥場面絕無冷場

除了貫穿全片的音樂元素之外，片中的華麗戰鬥場面也是一大看點。即便從預告就能感受到熱血沸騰的氣勢，走進戲院觀賞之後，更能被每一場激烈對決給震撼，絲毫沒有冷場。不僅動作流暢、特效細膩，每個鏡頭也都經過精心刻畫，讓人看了目不轉睛。

8.白岩瑠姬親自譜寫主題曲

值得一提的，還有由白岩瑠姬親自創作並演唱的電影主題曲〈巡星〉。這首歌曲講述著對信念的堅持，以及想守護某個人的純粹情感，希望大家能從中感受到那份不放棄的勇氣。白岩表示，無論是歌詞或整首歌的世界觀，都是他在初次接觸作品時直覺感受，同時也期盼觀眾能從電影中獲得力量：「希望這部作品能在觀眾迷惘時，輕輕推他們一把。」

《星與翼的悖論》已於11月21日在台上映。

