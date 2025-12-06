ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

潤娥粉絲窩應援票選奪冠
小紅書被封她點名「另1款App」
楓葉姐姐GG？抖音下令「嚴禁過度美顏」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

蔡淳佳 劉品言 李沛旭 趙震雄 愛雅

《星與翼的悖論》8大必看亮點！JO1白岩瑠姬挑戰聲優、親自寫主題曲

文／妞新聞

科幻動畫電影《星與翼的悖論》強勢登陸台灣大銀幕，不僅找來日本神顏男團 JO1 成員「白岩瑠姬」獻聲配音，幕後製作陣容也同樣星光熠熠，由日本動畫界的三大名匠共同打造融合音樂與機甲元素的動人星際史詩鉅作。這次爆米花小姐也將為大家介紹「《星與翼的悖論》8大必看亮點」，現在就馬上前往戲院朝聖吧。

 《星與翼的悖論》必看亮點

1.熱門街機遊戲改編

[廣告]請繼續往下閱讀...

《星與翼的悖論》改編自SQUARE ENIX人氣街機遊戲，描述懷抱音樂夢想卻對未來感到迷惘的高中生「陽」，某天因腦中響起陌生聲音而被捲入異空間當中。不只如此，陽的意識更與宇宙行星「巡星」上的少女機械師「拉科」產生連結。伴隨兩個世界因命運交錯，陽的歌聲也意外成為改變未來的重要關鍵！

2.JO1白岩瑠姬首次挑戰

為主角獻聲的「白岩瑠姬」是日本男團JO1的成員，自選秀節目脫穎而出的他，首次挑戰動畫電影配音，以溫柔細膩的嗓音詮釋角色內心成長。而白岩也在聲音表演上下了極大功夫，他分享一開始有刻意將聲音放弱，再隨劇情推進逐步加強，「這部分我練習了很久，也和導演反覆討論，希望用聲音表現他的內心成長，我覺得這是我最講究、最專注的地方。」

3.華麗聲優卡司陣容

不只白岩瑠姬擔任片中主角的聲優，本片也邀請到超華麗的配音卡司陣容，包含《偶像大師》白石晴香、《遊戲王VRAINS》武內駿輔、《K-ON!》日笠陽子，還有同樣是首次挑戰聲優的SUPER EIGHT（前：關8）成員丸山隆平！

4.三大名匠聯手打造

本片由《柯南》劇場版導演靜野孔文、《新世紀福音戰士》角色設計貞本義行，以及《鋼彈》系列機械設計形部一平攜手打造，堪稱日本動畫界最豪華的製作團隊。不同於原作以機甲戰鬥與友情羈絆為核心，電影版將進一步延伸至音樂、記憶與身份認同的主題。從角色設計、世界觀到音樂製作，都徹底將日本動畫工藝發揮到極致！

5.音樂成全片最大關鍵

在片中，「音樂」可說是貫穿全作的重要核心元素。導演靜野孔文表示：「對曾玩過街機遊戲原作的世代來說，本作將重溫懷舊與新發現的感動；對新觀眾而言，則是一場壯麗故事的開端。」他進一步說明，希望讓遊戲玩家與新觀眾，都能深深投入在這場跨越宇宙的冒險之中，「故事的核心是主角所奏的旋律，當他的歌聲穿越時空傳遞至巡星，遊戲中未揭示的謎團將逐步被揭曉。」

6.細膩描繪心靈成長

《星與翼的悖論》以陷入迷惘的高中生「陽」作為開場，隨著他在重生後踏入異世界，與夥伴「拉科」並肩成長的故事緩緩展開，不僅熱血振奮，也充滿著希望與勇氣。而片中對人物情感的細膩刻畫，更讓觀眾隨著角色的心境起伏而深受觸動。對此，導演靜野孔文表示：「這部作品不只是科幻戰鬥片，更是一段用音樂串聯心靈的成長故事，講述當信念與羈絆跨越宇宙時，會誕生怎樣的奇蹟。」

7.華麗戰鬥場面絕無冷場

除了貫穿全片的音樂元素之外，片中的華麗戰鬥場面也是一大看點。即便從預告就能感受到熱血沸騰的氣勢，走進戲院觀賞之後，更能被每一場激烈對決給震撼，絲毫沒有冷場。不僅動作流暢、特效細膩，每個鏡頭也都經過精心刻畫，讓人看了目不轉睛。

8.白岩瑠姬親自譜寫主題曲

值得一提的，還有由白岩瑠姬親自創作並演唱的電影主題曲〈巡星〉。這首歌曲講述著對信念的堅持，以及想守護某個人的純粹情感，希望大家能從中感受到那份不放棄的勇氣。白岩表示，無論是歌詞或整首歌的世界觀，都是他在初次接觸作品時直覺感受，同時也期盼觀眾能從電影中獲得力量：「希望這部作品能在觀眾迷惘時，輕輕推他們一把。」

《星與翼的悖論》已於11月21日在台上映。

source:甲上娛樂

【延伸閱讀】

日本神顏團JO1來台！互相爆料合宿期間打呼很吵，成團多年「這點」完全沒變？

日本超夯追星存錢法！偶像一發文就存100元、買周邊前先評估重要性

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

Niusnews妞新聞動畫電影星與翼的悖論

推薦閱讀

楓葉姐姐GG？抖音正式下令「嚴禁過度美顏」　違規最慘下場曝光

楓葉姐姐GG？抖音正式下令「嚴禁過度美顏」　違規最慘下場曝光

3小時前

曾為愛消失歌壇　51歲玉女歌手瑞士現蹤被捕獲...凍齡美成這樣！　

曾為愛消失歌壇　51歲玉女歌手瑞士現蹤被捕獲...凍齡美成這樣！　

18小時前

獨家／17.5巨根男優是情慾按摩師！ 　客人名單曝「驚見大咖女主持人」

獨家／17.5巨根男優是情慾按摩師！ 　客人名單曝「驚見大咖女主持人」

12/4 22:55

聲明全文／趙震雄公司證實「年少曾犯錯」　向受害者與粉絲謝罪

聲明全文／趙震雄公司證實「年少曾犯錯」　向受害者與粉絲謝罪

8小時前

好萊塢變天！Netflix證實「2.25兆收購華納」　拿下HBO、哈利波特、DC宇宙

好萊塢變天！Netflix證實「2.25兆收購華納」　拿下HBO、哈利波特、DC宇宙

18小時前

男人只愛大胸部？夢多《整形》逼女友「隆乳、螞蟻腰一次做」　她淚崩吐心聲

男人只愛大胸部？夢多《整形》逼女友「隆乳、螞蟻腰一次做」　她淚崩吐心聲

15小時前

廉世彬爆遭性騷「確定韓方不續約」！　韓經紀公司證實

廉世彬爆遭性騷「確定韓方不續約」！　韓經紀公司證實

9小時前

林逸欣爸爸病倒住院！「坐輪椅」憔悴病況曝光　林媽媽心疼淚崩

林逸欣爸爸病倒住院！「坐輪椅」憔悴病況曝光　林媽媽心疼淚崩

4小時前

正妹女子樂團宣布出道！　高顏值團員曝「主唱竟是啦啦隊女神」

正妹女子樂團宣布出道！　高顏值團員曝「主唱竟是啦啦隊女神」

23小時前

曾離開台灣多年　絕美玉女歌手出道25年...倒數返台開唱了！

曾離開台灣多年　絕美玉女歌手出道25年...倒數返台開唱了！

12/3 20:59

獨家直擊／5萬人都認識他！金曲歌王驚喜現身AAA紅毯　歡呼尖叫聲超狂

獨家直擊／5萬人都認識他！金曲歌王驚喜現身AAA紅毯　歡呼尖叫聲超狂

1小時前

劉品言曝光產房畫面！　聽女兒洪亮哭聲瞬間淚崩：我會永遠愛你

劉品言曝光產房畫面！　聽女兒洪亮哭聲瞬間淚崩：我會永遠愛你

17小時前

熱門影音

林志玲慶51歲感動落淚

林志玲慶51歲感動落淚
角度好重要！暴瘦臉→超結實臂肌　吳建豪揭真相：自拍技術不合格

角度好重要！暴瘦臉→超結實臂肌　吳建豪揭真相：自拍技術不合格
張鈞甯談邱澤婚禮　坦言「沒收到喜帖」

張鈞甯談邱澤婚禮　坦言「沒收到喜帖」
《96分鐘》越南行！　林柏宏.李李仁機場忙簽名

《96分鐘》越南行！　林柏宏.李李仁機場忙簽名
濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱：史上最難忘

濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱：史上最難忘
顏志琳曾在涼山特勤隊服役　玩夜市射氣球百發百中

顏志琳曾在涼山特勤隊服役　玩夜市射氣球百發百中
許瑋甯出外景整晚視訊邱澤　陳意涵：那個愛很濃！

許瑋甯出外景整晚視訊邱澤　陳意涵：那個愛很濃！
周杰倫開深V粉絲狂吼「胸肌好大」　終於等到新專輯：明年3.4月

周杰倫開深V粉絲狂吼「胸肌好大」　終於等到新專輯：明年3.4月

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

張鈞甯：配偶欄還是空白　認愛大方苦笑「都被拍成那樣」

張鈞甯：配偶欄還是空白　認愛大方苦笑「都被拍成那樣」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

看更多

【校園衝突案】賴瑞隆兒涉「校園霸凌3同學」！　陳其邁要求校方公正調查

即時新聞

剛剛
剛剛
7分鐘前0

AAA紅毯主持人「流利切換4國語言」！　9年前曾任金鐘翻譯受矚目

9分鐘前1

朱孝天被F4除名很受傷！妻揪心開砲：有人在傷害他　忍痛-15kg只為合體

15分鐘前0

百萬YTR返台「亂入韓星接機現場」　見粉絲包圍差點暈倒：花惹發

22分鐘前20

直擊／IU壓軸踏上紅毯！平口長裙驚艷現身　繞場給粉絲拍暖炸

28分鐘前0

王一博節目徒手攀岩「突失手落海」！驚險畫面播出　節目緊急發聲

29分鐘前32

直擊／白到發光！舒華本人激瘦現身　魚尾禮服展完美線條

36分鐘前0

獨家直擊／朴寶劍繞場暖哭！唯一藝人站起來給拍　2、3樓都看得到他

38分鐘前10

20歲女偶像出櫃！年初已切除胸部：我內心的自己，沒有任何問題

40分鐘前0

熊熊曝前男友送禮太痛苦　回嗆「算命師說這顏色剋我」

51分鐘前32

獨家直擊／女王駕到！張員瑛絕美禮服登場　「戒指突噴飛」她反應超優雅

讀者迴響

熱門新聞

  1. 楓葉姐姐GG？抖音正式下令「嚴禁過度美顏」
    3小時前343
  2. 曾為愛消失歌壇　51歲玉女歌手現蹤瑞士美成這樣！　
    18小時前6
  3. 獨／17.5巨根男優是情慾按摩師 　驚見大咖女星
    12/4 22:553240
  4. 聲明全文／趙震雄公司證實「年少曾犯錯」
    8小時前1211
  5. Netflix證實「2.25兆收購華納」
    18小時前143
  6. 夢多《整形過後》逼女友隆乳
    15小時前61
  7. 廉世彬爆遭性騷　確定韓方不續約
    9小時前43
  8. 林逸欣爸爸病倒住院！「坐輪椅」憔悴病況曝光
    4小時前64
  9. 正妹女子樂團宣布出道！　主唱竟是啦啦隊女神
    23小時前12
  10. 曾離開台灣多年　絕美玉女歌手倒數返台開唱！
    12/3 20:59147
ETtoday星光雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合