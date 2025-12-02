ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
郝蕾遭疑暗諷「辛芷蕾拿影后」
友情裡超玻璃心三大星座！
獨／《大濛》魯常是《角頭》小弟！
2026年「12組韓星來台演唱會、見面會」懶人包！金唱片空降台北大巨蛋

文／妞新聞

週週都有韓星來！2025年的台灣根本是「韓流嘉年華」，被笑稱：「路上隨便都能偶遇到韓國男女神」（笑），不只BIGBANG隊長「GD（G-Dragon、權志龍）」7月、11月短短四個月回鍋安可開唱，還迎來人氣女團TWICE出道10年首度來台舉辦世界巡迴演唱會，甚至「亞洲明星盛典頒獎典禮AAA（Asia Artist Awards）」更第一次移師台灣，粉絲的幸福能不能延續到明年？往下看妞編輯的2026年韓星台灣演唱會總整理吧！

「3月」2026韓星演唱會／見面會

12.TREASURE

TREASURE「PULSE ON」2025-26 TOUR

演出日期：2026年3月28日

演出地點：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）

11.TWICE

TWICE「THIS IS FOR」WORLD TOUR

演出日期：2026年3月21日、3月22日

演出地點：台北大巨蛋

「2月」2026韓星演唱會／見面會

10.NCT WISH

NCT WISH 1st CONCERT TOUR「INTO THE WISH：Our WISH」IN TAIPEI

演出日期：2026年2月28日

演出地點：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）

9.QWER

QWER「1ST WORLD TOUR ROCKATION」

演出日期：2026年2月14日、2月15日

演出地點：TICC台北國際會議中心

「1月」2026韓星演唱會／見面會

8.TOMORROW X TOGETHER

TOMORROW X TOGETHER「ACT : TOMORROW」WORLD TOUR

演出日期：2026年1月31日、2月1日

演出地點：台北大巨蛋

7.TWS

TWS TOUR「24/7：WITH：US」IN KAOHSIUNG

演出日期：2026年1月31日

演出地點：高雄流行音樂中心海音館

6.SUPER JUNIOR

SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR「SUPER SHOW 10」

演出日期：2026年1月24日、25日

演出地點：高雄巨蛋

5.ATEEZ

ATEEZ 2026 WORLD TOUR「IN YOUR FANTASY」IN ASIA & AUSTRALIA

演出日期：2026年1月24日

演出地點：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）

4.RAIN

2026 RAIN CONCERT「STILL RAINING」

演出日期：2026年1月17日

演出地點：台北小巨蛋

3.金唱片頒獎典禮

第40屆金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）

演出日期：2026年1月10日

演出地點：台北大巨蛋

2.少女時代俞利

YURI's 3rd FANMEETING TOUR「YURIVERSE」in Taipei

演出日期：2026年1月10日

演出地點：Zepp New Taipei

1.BABYMONSTER

BABYMONSTER「LOVE MONSTERS」ASIA FAN CONCERT 2025-26 IN TAIPEI

演出日期：2026年1月2日、1月3日

演出地點：台北小巨蛋

47組「2025韓星演唱會/見面會」！TWICE 11月空降高雄，SJ二十週年唱進臺北大巨蛋

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

