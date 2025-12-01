濱崎步上海場「0觀眾演出照」超震撼！　賈永婕敲碗來台灣：大藝術家

記者田暐瑋／綜合報導

濱崎步11月29日原本要在上海舉辦演唱會，但因中日關係緊張，在演出前一天臨時被迫取消，她在得知消息後，決定以「無人演唱會」的形式，面對1.4萬個空位唱完全程，霸氣舉動備受網友讚賞，藝人賈永婕也大讚濱崎步是「堅持到底的大藝術家」，並敲碗希望天后能再次來台灣開唱。

▲濱崎步0觀眾演出照超震撼。（圖／翻攝自IG／濱崎步）

即便演唱會被喊卡，但濱崎步改成「無人演出」的形式，將全程錄製下來，承諾未來會在適當時機播出，並在Instagram上發佈了演出照，只見各種舞台特效及她的舞台造型比照正式演出規格，毫不馬虎，她感動表示：「雖然有1萬4000個空座位，但我感受到來自世界各地粉絲滿滿的愛，這是我最難忘的演出之一。」

此舉引起了賈永婕的注意，在臉書發文大讚：「覺得非常可惜上一次濱崎步來台灣的演唱會，我錯過了！大家敲碗請濱崎步再來台灣一次吧。他真的是一位臨危不亂、堅持到底的大藝術家。」許多粉絲也感動不已，「濱崎步用她沉默的力量表達了訴求，充分展現了專業藝人的高度與氣度」、「董事長催落把天后再請來」。

▲賈永婕。（圖／記者黃克翔攝）