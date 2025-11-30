太常來台跑灶咖！　頌樂笑認「跟經紀人討論」：想在台灣買房子

記者吳睿慈／台北報導

南韓女團MAMAMOO隊長頌樂30日在台北國際會議中心舉辦亞洲巡迴演唱會《Solar 3rd CONCERT “Solaris”》。本次她以宇宙世界觀打造全方位沉浸式舞台，呈現The Empress、The Imaginer、The Story、The One四種截然不同的面貌。今年幾乎確定能衛冕「KPOP灶咖大賽冠軍」的她，全程以中文與觀眾交流、互動真摯又直接，展現她始終如一的熱情魅力。

▲頌樂演唱會上大秀中文實力。（圖／SHOW OFFICE提供）



演唱會開場，頌樂頭戴皇冠、身穿黑色亮片禮服，以〈Ave Maria Paien〉歌曲強勢登場，磅礡的歌聲瞬間震撼全場，展現宛如「女皇」般的絕對掌控力，隨後她接連演唱〈RAW〉、〈Egotistic 〉、〈Spit it out 〉等強勁曲目，以動感的舞蹈，驚艷全場，火力全開。隨後，她俐落地脫下禮服，以性感全黑皮革的造型亮相，上身以貼身短版皮革上衣勾勒線條，搭配高開衩皮革短褲；下半身則穿過膝亮面長靴、大膽而前衛，大秀性感又充滿力量的舞台氣場。

▲頌樂2025年同樣很常來台與粉絲見面。（圖／SHOW OFFICE提供）



她以中文與全場互動向容順們表達心情：「大家開心嗎？我感覺今天的容順們特別熱情，讓我很感動。接下來我想換一個不同的氛圍。」由於「氛圍」一詞太難，她一度在台上卡詞，終於說出口後，粉絲報以熱情的鼓勵，她也不忘自嘲：「現在我的腦袋好複雜！」現場笑聲不斷。

在演唱〈Easy Peasy〉時，她因不小心搶拍而一度忍不住笑場，甚至笑到差點唱不下去，台下也跟著哄堂大笑。她連忙用中文向大家道歉：「抱歉，不好意思！」，而粉絲則不停喊著「肯恰拿（沒關係）」，要她不用擔心，頌樂馬上接住粉絲的梗，搞笑跳起流行迷因「肯恰拿～叮叮叮叮叮！」她還補充說了一句：「我最近學到了一句流行語『我沒了』。」成為台北場可愛的小插曲。

▲頌樂秀中文「我沒了」，全中文對談寵台粉。（圖／SHOW OFFICE提供）



在演唱自創曲〈Star Wind Flower Sun〉時，頌樂情緒激動、一度泛淚。她坦言，想到《Solaris》巡演即將在台北劃下句點，心中難免感到不捨，台下粉絲立刻大喊「再開一場！」，她則笑著回應：「不好意思，我沒有體力了！」粉絲繼續回覆：「不想回去！」她開玩笑回答：「不行，你們明天要上班吧？」聽到粉絲回覆「不用！」頌樂驚訝又好笑地說：「你們都不用工作嗎？每天都在玩嗎？哇，好羨慕喔！」

值得一提的是，粉絲在彩排福利時，慫恿她在台灣置產，頌樂也正面回答：「昨天才跟經紀人討論過，想在台灣買房子！」引起一陣尖叫聲。

▲KPOP灶咖大賽常勝軍，頌樂笑稱「有考慮來台置產」。（圖／SHOW OFFICE提供）



玩笑話後，她改用韓文真摯地向粉絲表達心意，「我的《Solaris》巡演要在台北畫下最後一站了」，久違的翻譯聲音在舞台邊響起，她開玩笑說：「翻譯的聲音，好久沒有聽到了！」可愛又好笑。而頌樂也感性總結：「今天的舞台畢竟是最後了，所以對我來說很特別、也更加珍貴，有點捨不得，裡面包含很多情感。下次見面之前，我會更加努力，所以，請大家多多等待，要跟我再見面喔。」

在演唱會進入尾聲時，頌樂帶來〈WANT〉與〈Blues〉展現專屬她的自信魅力，在粉絲不斷呼喊下，她加碼安可多首歌曲，頌樂更驚喜走入觀眾席與粉絲近距離互動、寵粉無極限。此外，她還特別開放粉絲現場點歌，連續演唱多首不在原定歌單內的歌曲，而在粉絲的熱情鼓吹下，更臨時加碼唱了經典中文歌曲〈月亮代表我的心〉，掀起另一波全場大合唱，最後台北站在〈Colors〉與〈Paradise〉音樂中收尾，這趟Solaris號的宇宙旅程也完美落幕。