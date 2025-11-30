亞亞肋骨被踢到發炎　出門電力3小時就耗盡：孕晚期真的蠻辛苦

記者王靖淳／綜合報導

網紅團體「在不瘋狂就等死」前團員亞亞（鄭羽凡）6月底公開結婚及懷孕雙喜訊，事後更舉辦性別派對，正式揭曉肚子裡的寶寶是男生。目前進入孕晚期階段的她，今（30）日發文分享孕晚期的真實心聲，同時也直言：「孕晚期真的是蠻辛苦的。」

▲亞亞懷孕進入晚期階段。（圖／翻攝自Instagram／yayaaniki546）

亞亞坦言，懷孕晚期的這段日子真的是蠻辛苦的，最讓她感到挫折的，莫過於身體外觀的不可逆變化。她透露，自己為了維持肚皮的光滑，在孕期中始終保持著努力不懈地保養，沒想到最終還是敵不過肚皮撐大的速度，妊娠紋還是長了出來。

除了身體外觀的變化，亞亞也揭露懷孕後期所承受的疼痛及不適。她表示，現在的生活基本上就是伴隨著腰痠背痛度過，而且肚子裡的寶寶似乎活力過於充沛，頻繁且大力的胎動，讓她感到身體彷彿失去控制權，就連肋骨也有經歷被踢到發炎的情況，為此她直呼：「被踢到肚皮不是我的。」

▲亞亞分享孕晚期生活。（圖／翻攝自Instagram／yayaaniki546）



至於生活作息，亞亞也飽受頻尿與體力不支的困擾。她苦笑表示，現在每天半夜要起來去尿尿3次，嚴重影響睡眠品質。此外，她的體力也明顯下降，只要一踏出家門，電力在3個小時內就耗盡，必須立刻回家躺，才能恢復元氣，「總之浮個水面，跟大家打招呼，目前還在努力孵蛋中。」