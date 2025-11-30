舒子晨泳池解放比基尼「蹦出超兇上圍」！　被拍S曲線深溝全看光

記者王靖淳／綜合報導

女星舒子晨2023年以隊長身分回歸LuxyGirls美式啦啦隊，平時會透過社群記錄生活的她，今（30）日曬出三張自己身穿比基尼泳裝在泳池旁擺拍的照片，火辣畫面曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚。

▲舒子晨。（圖／翻攝自Instagram／nikita.hsu）

透過舒子晨分享的照片可見到，她一套帶有藍色、黃色與白色暈染花紋的比基尼泳裝，傲人上圍一覽無遺。她的一頭波浪捲髮自然放下，側身坐在游泳池畔的淺藍色磁磚邊緣，用手支撐著身體，雙腿自然彎曲，並對著鏡頭露出甜美笑容。在其他照片中，舒子晨靠在白色圓柱旁，大方展現修長美腿，S曲線全看光。

▲舒子晨會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Instagram／nikita.hsu）

照片曝光後，立刻吸引大批網友朝聖，網友們對於舒子晨難得展現的極致性感感到驚艷不已，紛紛留言驚嘆「好辣」、「歐買尬」，更有網友激動地表示「太辣太美啦」、「三張都好喜歡」，還有粉絲忍不住打趣說道：「我的偶像終於不當諧星了，開始耍漂亮」，掀起不小的討論。

▲舒子晨分享泳池辣照。（圖／翻攝自Instagram／nikita.hsu）