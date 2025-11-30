工科韓女神懷孕「孩子生父斷聯6月」：兩條生命痛苦，報應會還給你

記者吳睿慈／綜合報導

韓國戀愛實境節目《Heart Signal 3》前出演者徐敏在（現改名徐恩祐），5月公開自己懷孕，並指控孩子生父、前男友A某失聯。雙方線透過法律溝通，她30日在IG發文，雖罕見刪掉以往指控孩子生父的文章，但文內對於男方還是不諒解，怒喊：「我相信，讓兩條生命痛苦的痛會報應還給你！」

▲徐敏在把針對孩子生父的指控文都刪掉了。（圖／翻攝自徐敏在IG）



徐敏在目前懷有身孕，孩子生父不願與她正面對談，但近日她把關於男方的指控文全刪掉，30日發文解釋，「不是因為和解了才刪除貼文，生父仍然是潛水斷聯的狀態，我沒有其他的要求，只有一心希望可以好好地溝通，卻還是遭到無視」，她表示自己單方面忍受著對方保持沉默的行為，甚至延後了透過法律對應解決的手段。

▲▼徐敏在懷孕，孩子生父還是斷聯中。（圖／翻攝自徐敏在IG）



但是孩子生父依舊沒有讓她感受到誠意，徐敏在痛喊「身為孩子的爸爸、身為一個人，連最基本該做到的行為、道德責任都不履行，放任兩條生命陷入痛苦，我深深相信，這一定會報應還給你」。

徐敏在當年出演《Heart Signal 3》有「工科女神」封號，但後來一連串脫序行為，甚至染毒，她沉寂了一陣子甚至改名想要重新生活，沒想到，5月驚爆懷孕了，但孩子生父對她不理不睬，雙方透過法律途徑溝通中，目前，男方指控她涉嫌跟蹤騷擾嫌疑，雙方各執一詞。