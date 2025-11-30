袁惟仁成植物人臥床5年突急送醫！　最新病況曝光　

記者孟育民／台北報導

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁，6年前在上海因跌倒導致腦溢血，返台接受手術後回到台東老家休養，但在2022年被判斷成植物人。他29日下午因身體不適，由救護車緊急送往醫院診治中。擔任台灣生命優質關懷協會秘書長的紀寶如稍早透露目前袁惟仁最新病況！

▲ 袁惟仁29日緊急送往台東馬偕醫院急診，最新病況曝光 。（圖／記者楊晨東翻攝、翻攝自袁惟仁臉書）

袁惟仁長期臥床，身體明顯虛弱、容易出現感染，家人29日察覺他狀況有異，在姊姊陪同下被送往馬偕醫院，身體狀況令人擔憂。對此，昨天紀寶如向媒體透露，「還沒聯絡上，也很著急。」不過，稍早傳來喜訊說，「還好，謝謝大家關心，只是肺發炎，沒事。」至於今天是否還在住院？她則回應：「觀察一下，謝謝哦。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲紀寶如曝袁惟仁平安無事。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

袁惟仁的情況，前妻陸元琪第一時間透過經紀人表示不知情，在29日晚間再透過粉絲專頁發文，坦言外界想知道的事，其實自己也同樣想知道，但現階段最希望的是不要再有人打擾、詢問與孩子們相關的問題：「拜託，不要來問我跟我的孩子們，尤其是孩子….。」

陸元琪也提到，這些年來大家都看著她把孩子們穩穩拉拔長大，如今孩子也已成為優質大人，最後再度以明確句子強調心聲：「請放過我的孩子，謝謝。」希望外界能體諒、停止對孩子的關注與追問，也祝福大家週末愉快。